Що пишуть на наліпках на бананах і чому це важливо, розповідають на PLU Label Stickers.

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Про що можуть розповісти наліпки на бананах?

Зазвичай наліпки на фруктах містять низку цифр – це так звані PLU-коди (Price Look-Up). Вони позначають міжнародну систему маркування фруктів та овочів. Супермаркети використовують цю систему по всьому світу для того, щоб швидко ідентифікувати товари на касі.

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Крім того, великі роздрібні торговці все частіше вимагають маркованих продуктів для своїх систем самообслуговування. Немарковані продукти важче продавати в роздріб.

Самі ж коди присвоює Міжнародна федерація стандартів для плодоовочевої продукції (IFPS). Відтак найчастіше на наліпках на бананах можна побачити код 4011. Це означає, що фрукт був вирощений традиційним способом із використанням звичайних методів сільського господарства. Відтак коди, які зазвичай починаються на 3 або 4, вказують саме на таку продукцію.

Але якщо код складається з 5 цифр і починається на 9, то це свідчить про те, що фрукт має органічне походження. Тобто банан, який має органічне погодження, матиме код 94011.

Натомість існує ідея, що п'ятизначні коди з цифрою 8 на початку означають генетично модифіковану продукцію. Але така практика так і не отримала широкого поширення, тому на сьогодні не використовується у роздрібній торгівлі.

Що варто знати про інші фрукти?

Назви ківі раніше не існувало. До 1959 року цей фрукт називали китайським аґрусом. Але з часом виробники вирішили відмовитися від цієї назви через складнощі з просуванням продукції на західних ринках. Бо у період холодної війни будь-які згадки про Китай викликали негативну реакцію на Заході, тому продукт із "китайською" назвою було важко просувати.

Відтак компанія Turners and Growers вирішила перейменувати фрукт на "ківі", а саму назву обрали на честь новозеландського птаха, адже і плід, і птах мають схожий вигляд. І саме ківі швидко здобув популярність на західних ринках без різних асоціацій.

Наприкінці 20 століття через популярність фрукт навіть перестав бути екзотичним та трансформувався у звичайний продукт для багатьох країн світу.