Про те, яку раніше назву мав ківі, пише Express.

Чому фрукт почали називати ківі?

Британська блогерка у TikTok поділилася історією про першу назву ківі. Вона зауважила, що клімат Лондона не підходить для вирощування цього фрукта, тому країна щороку імпортує понад 30 мільйонів кілограмів ківі з Нової Зеландії. Водночас до 1959 року цей плід був відомий під іншою назвою – китайський аґрус.

Вона пояснила, що у період холодної війни будь-які згадки про Китай викликали негативну реакцію на західних ринках, що суттєво ускладнювало продажі для новозеландських експортерів. Через це продукт із "китайською" назвою було важко просувати.

Щоб уникнути цих проблем, компанія Turners and Growers вирішила перейменувати фрукт на "ківі". Нову назву обрали на честь новозеландського птаха, адже і плід, і птах мають схожий вигляд. Вони невеликі, коричневі та пухнасті.

Після цього у 1959 році ківі швидко здобув популярність на західних ринках, позбувшись небажаних політичних асоціацій.

Коли ківі потрапив до Європи?

Як пише Alimentarium, ківі походить із південно-східної частини Китаю. Про цей плід згадували ще у поезії I тисячоліття до нашої ери, а перші свідчення його культивування датуються VIII століттям до нашої ери.

До Франції фрукт потрапив у 1740-х роках, однак тоді не викликав значного інтересу. Наприкінці XIX століття рослину завезли до Європи, а згодом і до США, проте вона залишалася цікавинкою лише для ботаніків через свій незвичний вигляд.

Справжній прорив стався після того, як у 1904 році фрукт відкрили в Новій Зеландії – саме ця країна відіграла ключову роль у його подальшому поширенні.

Інтенсивна рекламна кампанія 1974 року сприяла популяризації ківі по всій Європі. Хоча на початку 1980-х він усе ще вважався екзотичним і дорогим фруктом, уже в 1990-х роках ківі став звичним продуктом.

