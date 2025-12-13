Сообщает 24 Канал со ссылкой на Polski Obserwator DE.
Какой кофе из супермаркета оказался лучшим?
Фонд Stiftung Warentest исследовал 21 вид кофе в зернах, в частности шесть эспрессо и 15 смесей Caffè Crema, среди которых пять имеют сертификат BIO. При оценке прежде всего учитывали сенсорные характеристики (55%), в рамках которых пятеро квалифицированных дегустаторов изучали вид, аромат, вкус, текстуру и послевкусие кофе.
Эксперты попробовали 21 вид кофе, чтобы определить лучший / Фото Unsplash
Напиток готовили в стандартных условиях в автоматической кофеварке и пробовали без сахара и молока при контролируемой температуре. Другие критерии включали содержание вредных веществ (20%) – в лаборатории проверяли наличие микотоксинов, акриламида, минеральных масел и тяжелых металлов; информацию на этикетке (15%) и упаковки (10%).
Кроме того, эксперты определяли степень обжарки, кислотность, содержание кофеина и воды, а также проверяли, соответствуют ли заявленные "100% арабика" действительности.
В результатах тестирования особенно отличились две торговые марки:
- Lavazza Espresso Italiano Cremoso получила итоговую оценку "хорошая" (1,8);
- Segafredo Intermezzo расположилась чуть ниже с результатом "хорошая" (1,9).
Оба кофе получили наилучшую возможную оценку в самой важной категории – внешний вид, аромат и вкус, став единственными участниками теста, кому удалось получить "1,0".
Что такое арабика?
Как пишет Colipse, кофе Арабика является одним из двух основных видов кофе, которые преобладают в мировой торговле. Это цветочное растение из семейства кофейных. Зерна арабики – это семена растения Coffea arabica, которое проходит обработку, обжарки и измельчения для приготовления кофе.
Арабика / Фото Unsplash
Кофе арабика происходит из горных лесов на юго-западе Эфиопии, после чего он распространился по всему миру. Согласно эфиопскому фольклору, энергетические свойства кофе открыл козопас Калди еще в IX веке.
Исторические записи свидетельствуют, что систематическое выращивание арабики началось в Йемене в XV веке, что обеспечило его распространение по всему арабскому миру. Арабика завоевала популярность благодаря богатому вкусу и насыщенному аромату, и сегодня ее зерна составляют 60 – 65% мирового производства кофе.
Какие страны пьют больше всего кофе?
Кофе известен и популярен во всем мире. Несмотря на ожидания, что крупнейшими потребителями кофе должна быть Латинская Америка, лидером оказалась страна в Европе.
Больше всего кофе пьют жители Северной Европы, среди которых на первых позициях Финляндия, Норвегия и Исландия. Далее расположились Дания, Нидерланды, Швеция, Швейцария, Бельгия и Люксембург.
Интересно, что даже рост цен не повлиял на уровень потребления кофе среди европейцев.