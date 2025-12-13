Сообщает 24 Канал со ссылкой на Polski Obserwator DE.

Какой кофе из супермаркета оказался лучшим?

Фонд Stiftung Warentest исследовал 21 вид кофе в зернах, в частности шесть эспрессо и 15 смесей Caffè Crema, среди которых пять имеют сертификат BIO. При оценке прежде всего учитывали сенсорные характеристики (55%), в рамках которых пятеро квалифицированных дегустаторов изучали вид, аромат, вкус, текстуру и послевкусие кофе.

Эксперты попробовали 21 вид кофе, чтобы определить лучший / Фото Unsplash

Напиток готовили в стандартных условиях в автоматической кофеварке и пробовали без сахара и молока при контролируемой температуре. Другие критерии включали содержание вредных веществ (20%) – в лаборатории проверяли наличие микотоксинов, акриламида, минеральных масел и тяжелых металлов; информацию на этикетке (15%) и упаковки (10%).

Кроме того, эксперты определяли степень обжарки, кислотность, содержание кофеина и воды, а также проверяли, соответствуют ли заявленные "100% арабика" действительности.

В результатах тестирования особенно отличились две торговые марки:

Lavazza Espresso Italiano Cremoso получила итоговую оценку "хорошая" (1,8);

получила итоговую оценку "хорошая" (1,8); Segafredo Intermezzo расположилась чуть ниже с результатом "хорошая" (1,9).

Оба кофе получили наилучшую возможную оценку в самой важной категории – внешний вид, аромат и вкус, став единственными участниками теста, кому удалось получить "1,0".

Что такое арабика?

Как пишет Colipse, кофе Арабика является одним из двух основных видов кофе, которые преобладают в мировой торговле. Это цветочное растение из семейства кофейных. Зерна арабики – это семена растения Coffea arabica, которое проходит обработку, обжарки и измельчения для приготовления кофе.

Арабика / Фото Unsplash

Кофе арабика происходит из горных лесов на юго-западе Эфиопии, после чего он распространился по всему миру. Согласно эфиопскому фольклору, энергетические свойства кофе открыл козопас Калди еще в IX веке.

Исторические записи свидетельствуют, что систематическое выращивание арабики началось в Йемене в XV веке, что обеспечило его распространение по всему арабскому миру. Арабика завоевала популярность благодаря богатому вкусу и насыщенному аромату, и сегодня ее зерна составляют 60 – 65% мирового производства кофе.

