Данте и его возлюбленная Беатриче виделись всего один раз. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Википедию.

Что известно об этой истории любви?

Данте Алигьери впервые увидел Беатриче Портинари, когда им было примерно по девять лет. Это было короткое, случайное знакомство, но впечатление осталось на всю жизнь.

Именно его Данте описывал его как момент духовного озарения. Позже они встретились во второй раз, когда уже были взрослые, и именно тогда чувства Данте превратились в глубокую, почти сакральную любовь.



Иллюстрация "Божественной комедии" / Фото из Википедии

При этом между ними не было реальных отношений: они не были парой, почти не общались, а Беатриче впоследствии вышла замуж за другого мужчину. После ее ранней смерти в 24 года образ Беатриче стал для Данте символом чистоты, духовной красоты и божественного проводника.

Как Данте использовал образ Беатриче?

У "Божественной комедии", которая является одной из самых известных книг в мире, она предстает как проводница по Раю, олицетворяя для него идеальную и возвышенную любовь, которую не разрушила даже смерть.

Также в этой в книге он описал модель ада, которую чаще всего отображают в искусстве.

