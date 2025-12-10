Ежевичное мороженое, душистый английский кекс с сушеными ягодами, пикантный кофе со сметанкой, – вот те частички уюта, которые сопровождали великую поэтессу в ее повседневности. 24 Канал со ссылкой на "НовоградСіту" заглянет в кухню семьи Косачей и попытается представить, каким был тот мир – мир вкуса, семейного тепла и тонкого поэтического чувства.

Каким был гастрономический мир Леси Украинки?

Леся Украинка – не только гениальная поэтесса, драматург, общественный деятель, но и человек с чувством к простым радостям жизни. Письма, воспоминания родных и современные исследования открывают перед нами другую сторону ее – кулинарную. Она любила не только читать и творить, но и наслаждаться вкусным, даря себе и родным теплые мгновения за чаем или кофе.

Впрочем, ежедневное питание Леся менялось с годами: из-за проблем со здоровьем (желудочно-кишечный тракт), ее "рацион" становился все проще. Но даже в такие сложные времена в ее рационе находилось место для лакомств – ежевичное мороженое становилось будто спасением и маленьким праздником в серые будни.

Любимые десерты: ежевичное мороженое и "Косачевский" кекс

Одной из самых известных гастрономических историй, связанных с Лесей Украинкой, является ее любовь к ежевичному мороженому. По воспоминаниям, это мороженое готовила или ее сестра Изидора, или мать – Елена Пчилка.

Ежевичное мороженое – это не просто десерт. Это символ семейного уюта и домашнего тепла. Вполне возможно, что в те часы, когда физически было трудно, холодное мороженое приносило Лесе облегчение, напоминая о летних днях, о спокойствии, о родном доме. Этот вкус – не слишком богатый или утонченный, но искренний и по – настоящему человечный.

Еще одним "фирменным" десертом стала выпечка, которая сейчас известна как Косачевский кекс. Это английский кекс с добавками сухих или сушеных ягод – земляники, черники, иногда других, в зависимости от сезона и наличия. Именно такие ягоды очень любила поэтесса, и именно к этой выпечке имел талант ее семейный дом.

По преданию, на Волыни, вблизи озера Свитязь, собирали ягоды – черники и земляники – которые затем использовали для приготовления кекса. Эта выпечка имела такое значение, что сейчас ее называют косачевской, в честь семьи.

Такое приготовление теста с помощью кефира, яйца, муки, разрыхлителя и ягод создавало не просто десерт, а почти ритуал: запах выпечки, тепло духовки, аромат свежей выпечки, аромат ягод. Именно такое сочетание простоты и домашнего уюта, достойно большой поэтической натуры.

Кофе со сметанкой и сало на хлебе

Кроме десертов, согласно биографическим свидетельствам, Лесе не чужды были и другие гастрономические привычки. Она вспоминала, что пьет утренний кофе (а чай – отменила), иногда со сметаной вместо молока. В семейном быту сосуществовали традиции: к кофе – кусочек сала на хлебе, масло на стол всегда, иногда какао или молоко вместо привычного обеда.

Это показывает, что гастрономия для Леси – не только о десерте и празднике, а о ежедневности, о привычке и домашнем затишье. Простое сало, хлеб, кусочек масла... Все эти маленькие детали – части культуры, части жизни, которые для нее были такими же реальными, как слово, строка, поэзия.

Леся Украинка лакомилась ежевичным мороженым / Фото SHUBA

Семья, воспоминания, кулинарная память

Гастрономические предпочтения Леси – неразрывно связаны с ее семьей – семьей Косачей. Ее мать, сестра, тети – все они участвовали в приготовлении того, что потом становилось "литературно-сладким" наследием. Мороженое готовили сестра или мать, кекс пекли всей семьей, ягоды собирали летом вместе.

Это всегда был семейный ритуал – с любовью, с вниманием к деталям, с заботой о вкусе, об атмосфере, о том, чтобы за столом были не только вкусности, но и тепло, воспоминания, голоса... И даже сегодня, в нашем мире, когда вспоминают "косачевский кекс" или "ежевичное мороженое Леси Украинки", мы не просто воспроизводим рецепт – мы воспроизводим дух, атмосферу, связь поколений.

Кекс по семейному рецепту Косачей, который любила Леся Украинка / Фото 1000 menu

Идея сочетания гастрономии и литературы – не нова. Современные кондитеры, художественные заведения и музеи делают попытки воссоздать те старые рецепты, чтобы дать людям возможность "почувствовать" Лесю Украинку не через строки, а через вкус. Например, в городе Луцке (на Волыни) под брендом "Косачевский" предлагают выпечку, вдохновленную вкусовыми предпочтениями поэтессы, – с сушеными ягодами, ароматом дыма, духом старины.

Такие практики – не просто гастрономические, они имеют культурное и образовательное значение. Они помогают почувствовать, какой была повседневность прошлых веков, насколько тесно переплетались жизнь, вкус, творчество. И одновременно это напоминание: великая литература живет не только в книгах – она жива в привычках, в чаепитии, в запахах и вкусах.