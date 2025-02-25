Жизнь украинских художников интересно исследовать снова и снова. По случаю важной даты 24 Канал подготовил несколько малоизвестных и интересных фактов о Лесе Украинке, о которых вы могли не слышать раньше.

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Как возник псевдоним Леси Украинки

Настоящее имя Леси Украинки – Лариса Косач. В семье ее могли называть по-разному – Зея, Зеичка, Boule vagabonde (с французского – Колобок). Также объединяли имена Леси и ее брата Михаила и называли их общим именем – Мишелосие. Еще одним из имен было Леся, поэтому его писательница решила использовать для литературного псевдонима.



Леся Украинка в детстве / Фото из Википедии

А фамилию к Лесе она позаимствовала у любимого дяди Михаила Драгоманова, который тоже использовал подпись Украинец.

Герой "Лесной песни" был настоящим

Дядя Лев из "Лесной песни" жил на самом деле, а Леся Украинка гостила у него в детстве. Именно он рассказывал ей легенды об обитателях леса.

Была сильна духом и телом

Леся Украинка с детства болела туберкулезом. Ей приходилось терпеть различные мучительные процедуры. Как-то ей делали укол в сустав без анестезии.

У меня при такой операции пациенты-мужчины медведем ревут, а тут хрупкая женщина стиснула зубы и молчит,

– вспоминал профессор Сапежко.

Внесла в язык новые слова

Леся Украинка ввела в украинский язык неологизмы – слова "промінь" и "напровесні" (что означает в начале весны, ранней весной). К слову, ее мать, Елена Пчилка, внесла слово "искусство".

Гроб Леси Украинки несли женщины

После смерти поэтессы в Грузии, ее похоронили на Байковом кладбище в Киеве. Впереди процессии несли черный крест, а за гробом шло трое священников. Гроб с телом Леси Украинки несло шесть женщин – подруги писательницы и известные общественные деятели. Так они отдали ей дань уважения.

Существует запись голоса Леси Украинки

Леся Украинка с мужем Климентом Квиткой фиксировали записи дум украинских кобзарей на фонографических валиках. Испытывая качество, Леся сама напела первую строфу песни – это попало на валик. Однако есть версия, что голос все-таки принадлежит неизвестной женщине.

Голос Леси Украинки: слушайте онлайн

В честь писательницы назвали астероид

В память о Лесе Украине названы улицы, созданы памятники и памятные доски, музеи и учебные заведения. Кроме того, в августе 1970 года открыли астероид, находящийся между орбитами Марса и Юпитера. Его назвали в честь Леси Украинки – 2616 Леся (2616 Lesya).