Ее творчество стало не только национальной гордостью, но и всемирным достоянием. Поэтому 24 Канал по случаю годовщины со дня рождения гениальной украинки предлагает сильные цитаты из ее произведений.

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Какие сильные цитаты из произведений Леси Украинки стоит знать

Леся Украинка всегда вспоминала о своем родном крае, где бы ни была. В целом Украина в ее творчестве занимает видное место.

Главные темы ее ранних лирических стихов: красота природы, любовь к родному краю, личные переживания, назначение поэта и роль поэтического слова, социальные и общественные мотивы.

Украинку, в частности, очень болела тема безгосударственности украинского народа. Своим оружием она выбрала слово.

Поэтому предлагаем сильные цитаты из ее произведений:

О любви

Ні, я жива, я буду вічно жити, я в серці маю те, що не вмира…

Словами серденька не одурити…

Що ж! тільки той ненависті не знає, Хто цілий вік нікого не любив!

Хто зрікся всього, а себе не зрікся, – не любить той.

Коли дивлюсь глибоко в любі очі,

в душі цвітуть якісь квітки урочі

При щирості між людьми, при глибокій і міцній симпатії ніякий риск не страшний!

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Об Украине

До тебе, Україно, наша бездольная мати,

Струна моя перша озветься.

І буде струна урочисто і тихо лунати,

І пісня від серця поллється.

Малоросійство – це не політика і навіть не тактика, лише завжди апріорна і тотальна капітуляція.

Будь проклята кров ледача, не за рідний край пролита.

Одвага наша – меч, политий кров'ю.

Не поет, хто забуває

Про страшні народні рани,

Щоб собі на вільні руки

Золоті надіть кайдани!

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О жизни, мечты, ценности

Щоб не плакать, я сміялась.

Поки біди не знатимеш, то й розуму не матимеш.

Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі.

Ей! не вчись брехати, бо ти ще молодий! Язика шкода!

Над всіх старшин найстарша правда.

Потрібно цінувати те, що маєш, а не те, про що мрієш.

Ні, я хочу крізь сльози сміятись,

Серед лиха співати пісні,

Без надії таки сподіватись,

Жити хочу! Геть думи сумні!