До дня рождения величайшей украинской поэтессы – 25 февраля – расскажем, как Леся Украинка разрушала стереотипы о нашей стране и какие ее слова были пророческими.

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Леся Украинка очень любила свой народ и его традиции

В творчестве Украинки национальная идея занимала главенствующее место. В частности, поэтесса писала о любви к родному краю и отстаивала его права. Эту гражданскую позицию, национальное достоинство, любовь к родному языку, украинскому фольклору и традициям заложила в сознании Леси его семья.

В драме-феерии "Лесная песня" Украинка пишет не только о человеческих взаимоотношениях, но и о красоте природы родного края, разнообразии фольклорных образов и верований.

К слову, где бы ни была Украинка, она всегда вспоминала о своем родном крае. Также очень болела ее тема безгосударственности украинского народа, находившегося тогда под властью российской империи. Сама поэтесса называла себя заключенной в этой империи. Своей миссией считала поднимать народ на борьбу с помощью слова. Его же избрала своим главным оружием.

Что Украинка говорила о России

У Леси Украинки всегда была четкая позиция относительно отношений между Украиной и Россией. Она заявляла, что между этими странами никогда не может быть ничего общего. Леся отмечала, что россияне – имперцы и просто так не оставят украинцев.

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Как Леся Украинка разрушала стереотипы о нашей стране

Леся Украинка перевернула представление о нашей литературе как литературе о крестьянах и крепостных. Она дала альтернативу украинской литературе и показала, что среди украинцев есть высокоинтеллектуальные люди с прогрессивными идеями.

Например, в психологической драме "Голубая роза" она писала о жизни украинской интеллигенции, говорящей на украинском языке. Леся показала, что украинцы – это не только колоритные люди, которые только поют, танцуют и носят причудливую одежду. Это и интеллектуалы, интересующиеся идеями мирового уровня, умеющие мыслить и глубоко чувствовать.