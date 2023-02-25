До дня народження видатної української поетеси – 25 лютого – розповімо, як Леся Українка руйнувала стереотипи про нашу країну та які її слова були пророчими.

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Леся Українка дуже любила свій народ та його традиції

У творчості Українки національна ідея займала чільне місце. Зокрема, поетеса писала про любов до рідного краю та відстоювала його права. Цю громадянську позицію, національну гідність, любов до рідної мови, українського фольклору та традицій заклала у свідомості Лесі її родина.

У драмі-феєрії "Лісова пісня" Українка пише не тільки про людські взаємини, а і про красу природи рідного краю, різноманітність фольклорних образів та вірувань.

До слова, де б не була Українка, вона завжди згадувала про свій рідний край. Також дуже боліла її тема бездержавності українського народу, який тоді був під владою російської імперії. Сама поетеса називала себе ув'язненою в цій імперії. Тож своєю місією вважала піднімати народ на боротьбу за допомогою слова. Його ж обрала своєю головною зброєю.

Що Українка казала про Росію

У Лесі Українки завжди була чітка позиція щодо відносин між Україною та Росією. Вона заявляла, що між цими країнами ніколи не може бути нічого спільного. Леся зазначала, що росіяни – імперці і просто так не полишать українців.

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Як Леся Українка руйнувала стереотипи про нашу країну

Леся Українка перевернула уявлення про нашу літературу як літературу про селян та кріпаків. Вона дала альтернативу українській літературі й показала, що серед українців є високоінтелектуальні люди із прогресивними ідеями.

Наприклад, у психологічній драмі "Блакитна троянда" вона писала про життя української інтелігенції, яка розмовляла українською мовою. Леся показала, що українці – це не тільки колоритні люди, які лише співають, танцюють і носять химерний одяг. Це й інтелектуали, які цікавляться ідеями світового рівня, вміють мислити та глибоко відчувати.