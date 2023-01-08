Літературні критики назвали Симоненка поетом "без каменю за душею". А есеїст Євген Сверстюк заявив, що цей поет належить до тих, чию біографію треба вчити як частину історії нашої держави. Найкращі цитати Василя Симоненка читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Коротка біографія Василя Симоненка

Василь Симоненко народився 8 січня 1935 року в селі Біївці на Полтавщині. Закінчив факультет журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Симоненко став одним з найпотужніших борців за Україну серед представників української літератури. Його вірші стали витоком українського руху опору 1960 – 70 – х pоків. Він писав сатиру на радянську систему.

Влітку 1962 року поета жорстоко побили працівники міліції. Згодом стан його здоров'я погіршився. Рак нирок та побої міліціонерів призвели до передчасної смерті Симоненка. У ніч з 13 на 14 грудня 1963 році він відійшов у вічність.

1965 року Василя Симоненка висунули на Шевченківську премію. Але отримав він її аж через 30 років – посмертно.

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Найкращі цитати Василя Симоненка

  • Україно! Доки жити буду, доти відкриватиму тебе.
  • Народ мій є! Народ мій завжди буде! Ніхто не перекреслить мій народ!
  • На світі той намудріший, хто найдужче любить життя.
  • Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна тільки Батьківщину.
  • Україно, ти моя молитва, Ти моя розпука вікова…
  • Поезія – це прекрасна мудрість.
  • Живе той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя.
  • Вічна мудрість простої людини в паляниці звичайній живе.
  • Нема нічого страшнішого за необмежену владу в руках обмеженої людини.
  • Якими б цитатами бездари не підпирали свою розумову стелю, вона, однак, занизька для нормальної людини.
  • Щасливий той, хто хоче мало від життя: він ніколи не розчарується в ньому.
  • На цвинтарі розстріляних ілюзій уже немає місця для могил.

***

Ти знаєш, що ти – людина?

Ти знаєш про це чи ні?

Усмішка твоя – єдина,

Мука твоя – єдина,

Очі твої – одні.