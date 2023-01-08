Литературные критики назвали Симоненко поэтом "без камня за душой". А эссеист Евгений Сверстюк заявил, что этот поэт относится к тем, чью биографию нужно учить как часть истории нашего государства. Лучшие цитаты Василия Симоненко читайте в материале 24 Канала.

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Краткая биография Василия Симоненко

Василий Симоненко родился 8 января 1935 года в селе Биевцы Полтавской области. Окончил факультет журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Симоненко стал одним из самых мощных борцов за Украину среди представителей украинской литературы. Его стихи стали истоком украинского движения сопротивления 1960 – 70 – х годов. Он писал сатиру на советскую систему.

Летом 1962 года поэта жестоко избили сотрудники милиции. Со временем состояние его здоровья ухудшилось. Рак почек и побои милиционеров привели к преждевременной смерти Симоненко. В ночь с 13 на 14 декабря 1963 г. он отошел в вечность.