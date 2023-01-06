Стус прожил трудную жизнь, однако его принципы, любовь к Украине и родному языку советские муртады сломать не смогли. Лучшие цитаты несокрушимого Василия Стуса читайте в материале 24 Канала.

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Несокрушимый всю жизнь Василий Стус

Василий Стус родился 6 января 1938 года в Винницкой области. Для него и его семьи очень тяжелыми были послевоенные годы и голод 1946 – 1947 годов. Но, несмотря на тяжелое детство, парень не терял доброты. С детства Василий больше любил читать книги. Также – шахматы, футбол и музыку.

Стус окончил филологический факультет Сталинского государственного педагогического института (в нынешнем Донецке). Даже работал учителем украинского языка и литературы – хотя советские власти пытались уничтожать все украинское. Общался только на родном языке.

В сентябре 1965 года во время премьеры фильма Сергея Параджанова "Тени забытых предков" в киевском кинотеатре "Украина" после протестной речи Ивана Дзюбы против массовых арестов украинской интеллигенции Стус воскликнул: "Кто против арестов – встаньте!"

Этот первый общественный протест против массовых репрессий в СССР в послевоенное время негативно повлиял на дальнейшую судьбу не только Стуса, но и его соратников. Василия отчислили из аспирантуры. Впоследствии поэта арестовали и отправили в ссылку.

Умер Василий Стус в ночь с 3 на 4 сентября 1985 в лагере в Пермской области в возрасте 47 лет. Однако его жизнь стала символом несокрушимости и сопротивления тоталитаризму.

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Лучшие цитаты Василия Стуса