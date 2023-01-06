Стус прожил трудную жизнь, однако его принципы, любовь к Украине и родному языку советские муртады сломать не смогли. Лучшие цитаты несокрушимого Василия Стуса читайте в материале 24 Канала.
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Несокрушимый всю жизнь Василий Стус
Василий Стус родился 6 января 1938 года в Винницкой области. Для него и его семьи очень тяжелыми были послевоенные годы и голод 1946 – 1947 годов. Но, несмотря на тяжелое детство, парень не терял доброты. С детства Василий больше любил читать книги. Также – шахматы, футбол и музыку.
Стус окончил филологический факультет Сталинского государственного педагогического института (в нынешнем Донецке). Даже работал учителем украинского языка и литературы – хотя советские власти пытались уничтожать все украинское. Общался только на родном языке.
В сентябре 1965 года во время премьеры фильма Сергея Параджанова "Тени забытых предков" в киевском кинотеатре "Украина" после протестной речи Ивана Дзюбы против массовых арестов украинской интеллигенции Стус воскликнул: "Кто против арестов – встаньте!"
Этот первый общественный протест против массовых репрессий в СССР в послевоенное время негативно повлиял на дальнейшую судьбу не только Стуса, но и его соратников. Василия отчислили из аспирантуры. Впоследствии поэта арестовали и отправили в ссылку.
Умер Василий Стус в ночь с 3 на 4 сентября 1985 в лагере в Пермской области в возрасте 47 лет. Однако его жизнь стала символом несокрушимости и сопротивления тоталитаризму.
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Лучшие цитаты Василия Стуса
- Терпи, терпи, терпи – терпение тебя шлифует, Сталит дух твой – так и терпи, терпи.
- Сыну: "Если болит сердце – тебе, друг, повезло".
- Как хорошо то, что смерть не боюсь я: и не спрашиваю, тяжел ли мой крест, что перед вами, судьи, не клонюсь: в предвкушении неведомых верст…
- Зло жить без идеалов, но не меньше плохо – с идеалами.
- Старайся понять других людей, видеть в их жизни их правду, которую нужно принимать, а не оспаривать.
- Человек – это долг, а не титул (родился – и уже человек). Человек творится, саморождается. Собственно, кто ты пока? Кусок глины сыровой, пластической. Бери этот кусок в обе горсти и мне – до тех пор, пока из него не выйдет что-то твердое, очерченное, перемятое. Представь, что Бог, Который творит людей, это Ты сам. Ты Бог. Итак, как Бог самого себя, мни свою глину в руках, пока не почувствуешь под мозолями кремень. Для этого у Тебя лучшее время — Создавай же!
- Ты – это прежде всего Твоя воля (желание, цель, упрямство и т.д.). А воля крепнет в преодолении препятствий”.
- Я считаю, что судьба Донбасса – это будущая судьба Украины, когда будет одно соловьиное пение. Как же можно мириться с тем особым "интернационализмом", который может привести к гибели целой духовной единицы человечества?
- Художник нужен своему народу и всему миру только тогда, когда его творчество сливается с криком его нации.
- Старайся о своих друзьях. Они должны быть чистыми, добрыми. Других друзей – не нужно. А хорошие друзья помогают расти и становиться лучше…
- За своей душой нужно следить так же, как за телом.
- Любовь – это, может, единственный настоящий цветок, подаренный человеку Богом. Только в любви человек умный. И даже: чем больше, больше любишь – тем умнеешь. Других цветков лучше этого цветка любви я не знаю.
- И мысль такова: поэт должен быть человеком. Полная любви, преодолевает природное чувство возненависти, освобождается от нее, как от скверны. Поэт – это человек. В первую очередь. А человек – это прежде всего господин.
- Презираю политиков. Ценю способность честно умереть. Это больше версификационных упражнений!
- Судьбы не выбирают… Ее принимают – как она уже не есть. А когда не принимают, тогда она насильно выбирает нас.