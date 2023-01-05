Однако даже в такой светлый праздник, хоть и при свечах, не стоит засорять свой язык суржиком. Так, 24 Канал в рамках образовательной рубрики Антисуржик. Говори на украинском правильно в канун Рождества продолжает предоставлять вам полезные языковые советы.

Важно Только не "с наступающим": как правильно говорить по-украински о праздновании Нового года

Как говорить правильно

В девятой подборке нашего цикла расскажем вам, какие слова и словосочетания следует употреблять и как их подчеркивать, когда говорите о праздновании Рождества. Но для начала небольшое напоминание.

праздник (укр. свято) – праздник;

новый (укр. новИй) – новый;

елка (укр. ялинка) – елка;

готовить (укр. готувати) – готовить.

Прежде всего помните, что вы готовитесь к празднику (укр. до свята), а не праздника. Дома у уже новому (укр. новОму) году украшена елка (укр. ялинка), а не елка, а вы готовите (укр. готуєте), а не готовите на Святый вечер 12 блюд.

Ведь первый праздник (укр. празник) – Рождество Христово – уже на пороге.

вечеря – ужин;

звезда – звезда (укр. звізда) – звезда (укр. зірка);

Итак, когда взошла первая звезда на небе, вся ваша семья собирается на Святый ужин. И ни в коем случае не взошла звезда (укр. зірка), поэтому вы сели" ужинать" (укр. вечеряти).

Обратите внимание! В украинском языке есть слово "звезда" (укр. звізда). Это фолькорное или диалектное название звезды.

матушка – мама, мать;

папа – папа (укр. тато), отец (укр. батько);

бабушка – бабушка (укр. бабуся, бабця);

Также помните, что к столу садятся отец, мать, бабушка – укр. тато, мама, бабуся.

деньги (укр. гроші) – деньги;

коляднИк – колЯдник;

При этом не забывайте приготовить деньги (укр. гроші) для колядников, чтобы отблагодарить их за хорошую коляду и задонатить на ВСУ. При этом помните: правильно подчеркивать колЯдник, а не коляднИк.

Читайте "Лайфхаки для инфлюэнсеров без хайпа": о каких иноязычных словах лучше забыть, говоря о праздниках

безопасный (укр. безпечний) – безопасный;

через – за;

праздники – укр. СвЯта – святА;

Мы же желаем вам безопасно отпраздновать и готовиться через неделю встречать Старый Новый год. При этом не забывайте, что праздники пройдут безопасно (укр. безпечно), Старый Новый год – за, а не "через" неделю, а слово "Святвечер" пишем с заглавной буквы и вместе.

Также имейте в виду, что слово "праздники" (укр. свята) во множестве подчеркивают двояко: свЯта – святА;

Так что вкусной кутьи! Особенно во время Рождества отделяйте ценное украинское языковое зерно от ядовитого русского языкового сорняка. Христос Рождается!