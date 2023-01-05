Проте навіть у таке світле свято, хоч і при свічках, не варто засмічувати свою мову суржиком. Так, 24 Канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" напередодні Різдва продовжує надавати вам корисні мовні поради.
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Як говорити правильно
У дев'ятій добірці нашого циклу розповімо вам, які слова та словосполучення варто вживати та як їх наголошувати, коли говорите про святкування Різдва. Але для початку невелике нагадування.
празнік – свято;
нОвий – новИй;
йолка – ялинка;
готовити – готувати.
Передовсім пам'ятайте, що ви готуєтесь до свята, а не празніка. Удома у вже новОму році прикрашена ялинка, а не йолка, а ви готуєте, а не готовите на Святий вечір 12 страв.
Адже перший празник – Рождество Христове – вже на порозі.
ужин – вечеря;
звєзда – звізда – зірка;
Тож коли зійшла перша зірка на небі, вся ваша сім'я збирається на Святу вечерю. І у жодному разі не зійшла "звєзда", тому ви сіли "ужинати".
матушка – мама, мати;
папа – тато, батько;
бабушка – бабуся, бабця,
Також пам'ятайте, що до столу сідають батько, мати, бабуся – а не "папа", "матушка", "бабушка".
дєньги – гроші;
КолЯдник – коляднИк;
При цьому не забувайте приготувати гроші для колядників, аби віддячити їм за гарну коляду та задонатити на ЗСУ. І у жодному разі не "дєньги". При цьому пам'ятайте: правильно наголошувати колЯдник, а не коляднИк.
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безопасний – безпечний;
через – за;
СвЯта – святА;
Ми ж бажаємо вам безпечно відсвяткувати і готуватися за тиждень зустрічати Старий Новий рік. При цьому не забувайте, що свята минуть безпечно, а не "безопасно", Старий Новий рік – за, а не "через" тиждень, а слово "Святвечір" пишемо з великої літери і разом.
Також майте на увазі, що слово "свято" у множині наголошують двояко: свЯта, і святА.