Проте навіть у таке світле свято, хоч і при свічках, не варто засмічувати свою мову суржиком. Так, 24 Канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" напередодні Різдва продовжує надавати вам корисні мовні поради.

Важливо Тільки не "з наступаючим": як правильно говорити українською про святкування Нового року

Як говорити правильно

У дев'ятій добірці нашого циклу розповімо вам, які слова та словосполучення варто вживати та як їх наголошувати, коли говорите про святкування Різдва. Але для початку невелике нагадування.

празнік – свято;

нОвий – новИй;

йолка – ялинка;

готовити – готувати.

Передовсім пам'ятайте, що ви готуєтесь до свята, а не празніка. Удома у вже новОму році прикрашена ялинка, а не йолка, а ви готуєте, а не готовите на Святий вечір 12 страв.

Адже перший празник – Рождество Христове – вже на порозі.

ужин – вечеря;

звєзда – звізда – зірка;

Тож коли зійшла перша зірка на небі, вся ваша сім'я збирається на Святу вечерю. І у жодному разі не зійшла "звєзда", тому ви сіли "ужинати".

Зверніть увагу! В українській мові є слово "звіздА". Це фолькорна або ж діалектна назва зорі.

матушка – мама, мати;

папа – тато, батько;

бабушка – бабуся, бабця,

Також пам'ятайте, що до столу сідають батько, мати, бабуся – а не "папа", "матушка", "бабушка".

дєньги – гроші;

КолЯдник – коляднИк;

При цьому не забувайте приготувати гроші для колядників, аби віддячити їм за гарну коляду та задонатити на ЗСУ. І у жодному разі не "дєньги". При цьому пам'ятайте: правильно наголошувати колЯдник, а не коляднИк.

Читайте "Лайфхаки для інфлюенсерів без хайпу": про які іншомовні слова краще забути, говорячи про свята

безопасний – безпечний;

через – за;

СвЯта – святА;

Ми ж бажаємо вам безпечно відсвяткувати і готуватися за тиждень зустрічати Старий Новий рік. При цьому не забувайте, що свята минуть безпечно, а не "безопасно", Старий Новий рік – за, а не "через" тиждень, а слово "Святвечір" пишемо з великої літери і разом.

Також майте на увазі, що слово "свято" у множині наголошують двояко: свЯта, і святА.

Тож смачної куті! Особливо у час Різдва відділяйте цінне українське мовне зерно від отруйної російської язикової полови. Христос Рождається!