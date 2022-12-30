Натомість доволі часто ми чуємо неправильні форми вітань, у яких переважає суржик. Тож 24 канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" продовжує надавати вам корисні мовні поради.

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Як говорити правильно

У восьмій добірці нашого циклу пропонуємо вам слова та словосполучення, які варто вживати, коли говорите про Новий рік, святкування та привітання. Але для початку невелике нагадування.

подарки – подарунки;

приготовив – приготував;

празнік – свято;

Не забувайте: якщо ви хочете здивувати своїх рідних та близьких, то можете їм "приготувати подарунки" з нагоди "свята", а не "приготовити подарки" з нагоди "празніка".

наступаючий – прийдешній;

нОвий – новИй;

Також у переддень свята часто чуємо привітання: "З наступаючим Новим роком!", "З наступаючим вас!". Але ж порядним українцям не личить вживати такі некрасиві форми новорічних вітань. Тож запам'ятайте: Новий рік ні на що і ні на кого не наступає, він – прийдешній! Новий рік приходить і настає. Тож правильно казати: "З прийдешнім Новим роком!", "З передноворіччям!".

При цьому майте на увазі, що він НовИй, а не НОвий.

Поздоровляти рідних і близьких, до речі, також можна.

До теми "Лайфхаки для інфлюенсерів без хайпу": про які іншомовні слова краще забути, говорячи про свята

біжучий – цей;

підводити підсумки – підбивати підсумки;

слідуючий – наступний;

Якщо ви вже запам'ятали ці красиві правильні привітання, можете сміливо підбивати підсумки цього року і загадувати бажання на наступний. Але не забувайте, що підсумки ви "підбиваєте", а "підводити" можете олівцем очі, коли готуєтесь до свята.

Також проводжаєте "цей", а не "біжучий" рік і загадуєте бажання на "наступний", а не "слідуючий". ​

Зверніть увагу! Сучасній українській мові активні дієприкметники теперішнього часу взагалі не притаманні. Тобто дієприкметники, що закінчуються на -ачий, -ячий, учий, -ючий.

зимній – зимовий;

йолка – ялинка;

Також сподіваємось, що ви вже у час цих зимових свят встановили вдома ялинку, аби не тішити росіян-ворогів. Але навіть коли радієте прийдешньому святу, не будьте януковичами). Не забувайте, що українці встановлюють "ялинку", а не "йолку" у час "зимових", а не "зимніх" свят.



Янукович і його "йолка" / фото: Український тиждень

При цьому пам'ятайте, що слово "зимний", який є синонімом "холодний", також сміливо можна вживати.

благополуччя – щастя, добробут;

благополучний – щасливий;

давати добро – схвалювати, погоджуватись;

Відтак щиро схвалюйте, якщо ваші рідні вирішили позбутися суржика та російської мови і бажають вам добробуту та щасливого наступного року. Але не погоджуйтесь, якщо вам бажають "благополуччя" і "благополучного" року. При цьому саме "схвалюйте", а не "давайте добро".

Тож із прийдешнім Новим роком та Різдвом вас, незламні українці! Вітайте один одного зі святом правильною українською!)