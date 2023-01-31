Павличко дуже багато зробив для України та її незалежності. А його "Два кольори" свого часу зазвучали піснею і стали легендарними. Найкращі цитати Героя України читайте на 24 Каналі.
Читайте Шістдесятник, політик, співавтор Акту проголошення Незалежності: біографія Дмитра Павличка
"Червоно-чорне" життя Дмитра Павличка
- Легендарний український поет, перекладач, громадський та політичний діяч і Герой України Дмитро Павличко був одним із тих, хто писав Акт проголошення Незалежності України в серпні 1991 року.
- Видатний українець народився 28 вересня 1929 року в селі Стопчатів Івано-Франківської області, яка тоді була анексована Польщею.
- 1945 року Дмитра Павличка звинуватили в причетності до Української повстанської армії та ув'язнили майже на рік. Пізніше поет визнав свою участь в УПА, але відзначив, що загін, у якому він був, розпустили, а його відправили до школи.
- У 1953 році Павличко закінчив філологічний факультет Львівського університету (нині ЛНУ імені Івана Франка). Через рік вступив до КПРС. Згодом працював редактором журналів "Жовтень" та "Всесвіт" й переїхав до Києва.
- Дмитро Павличко був одним із засновників Народного руху України та Демократичної партії України.
- У 1990 році став депутатом Верховної Ради УРСР. У липні того ж року став співавтором Декларації про державний суверенітет України.
- Через рік Дмитро Павличко вже брав участь у написанні Акту проголошення Незалежності України.
- Після проголошення незалежності та референдуму, Дмитро Павличко продовжив політичну діяльність – у 1998 році був обраний народним депутатом. З 1995 до 1998 роки Павличко був на посаді посла України в Словаччині, а з 1999 по 2002 роки був послом у Польщі. Саме за його клопотання у Варшаві з'явився пам'ятник Тарасу Шевченку.
- З 2005 по 2006 роки втретє був депутатом Верховної Ради. У 2004 році удостоєний звання Героя України.
До теми Стало відомо, де і коли поховають Дмитра Павличка
Найкращі цитати Дмитра Павличка
- В мені є Україна – моє головне почуття.
- Я належу до світу свободи і сонця, але моя родина – то щоденне життя, хліб і молитва.
- Дійсність, створена фантазією людини, набагато краща за фотографію, і живе вона вічно.
- Справжня духовна сила кожної влади ґрунтується на службі національній ідеї народу, головного творця й суверена держави, який своє незалежне, державне існування відчуває як запоруку свого вільного життя і свого безсмертя.
- Наші вороги найбільше боялися поєднання політики і культури в українському визвольному русі.
- Політична культура – це глибоке розуміння й безкомпромісне відстоювання національної ідеї, що формується з найвищих досягнень національної і світової культури.
- Поезія – це не фотографія, а дійсність, яку творить поетична уява людини.
- Життя народу – головний натхненник творця культури, який підсвідомо прагне свого вічного перебування у вічному житті нації.
- Благослови, мій Боже, Україну,
З'єднай водно всі київські церкви,
Завмерлу нашу мову оживи,
Козацьку славу підніми із тліну.
- Ти зрікся мови рідної. Тобі твоя земля родити перестане.
Вставай, Україно, вставай,
Єднай Чорне море й Карпати,
І свій переболений край
Не дай ворогам розламати.
І звичайно:
- Два кольори мої, два кольори,
Оба на полотні, в душі моїй оба,
Два кольори мої, два кольори:
Червоне – то любов, а чорне – то журба.