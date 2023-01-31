Павлычко очень многое сделал для Украины и ее независимости. А его "Два цвета" в свое время зазвучали песней и стали легендарными. Лучшие цитаты Героя Украины читайте на 24 Канале.
Читайте Шестидесятник, политик, соавтор Акта провозглашения Независимости: биография Дмитрия Павлычко
"Красно-черная" жизнь Дмитрия Павлычко
- Легендарный украинский поэт, переводчик, общественный и политический деятель и Герой Украины Дмитрий Павлычко был одним из тех, кто писал Акт провозглашения Независимости Украины в августе 1991 года.
- Выдающийся украинец родился 28 сентября 1929 года в селе Стопчат Ивано-Франковской области, которая тогда была аннексирована Польшей.
- В 1945 году Дмитрий Павлыч обвинен в причастности к Украинской повстанческой армии и заключен в тюрьму почти на год. Позже поэт признал свое участие в УПА, но отметил, что отряд, в котором он был, был распущен, а его отправили в школу.
- В 1953 году Павлычко окончил филологический факультет Львовского университета (ныне ЛНУ имени Ивана Франко). Через год вступил в КПСС. Впоследствии работал редактором журналов "Жовтень" и "Вселенная" и переехал в Киев.
- Дмитрий Павлычко был одним из основателей Народного Руха Украины и Демократической партии Украины.
- В 1990 году стал депутатом Верховного Совета РСФСР. В июле этого же года стал соавтором Декларации о государственном суверенитете Украины.
- Через год Дмитрий Павлычко уже участвовал в написании Акта провозглашения Независимости Украины.
- После провозглашения независимости и референдума, Дмитрий Павлычко продолжил политическую деятельность – в 1998 году был избран народным депутатом. С 1995 по 1998 годы Павлычко был в должности посла Украины в Словакии, а с 1999 по 2002 годы был послом в Польше. Именно по его ходатайству в Варшаве появился памятник Тарасу Шевченко.
- С 2005 по 2006 годы третий раз был депутатом Верховной Рады. В 2004 году удостоен звания Героя Украины.
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Лучшие цитаты Дмитрия Павлычко
- У меня есть Украина – мое главное чувство.
- Я отношусь к миру свободы и солнца, но моя семья – это повседневная жизнь, хлеб и молитва.
- Действительность, созданная фантазией человека, намного лучше фотографии, и живет она вечно.
- Настоящая духовная сила каждой власти основывается на службе национальной идеи народа, главного творца и суверена государства, которое свое независимое, государственное существование чувствует как залог своей свободной жизни и бессмертия.
- Наши враги больше всего боялись сочетания политики и культуры в украинском освободительном движении.
- Политическая культура – это глубокое понимание и бескомпромиссное отстаивание национальной идеи, формируемое из самых высоких достижений национальной и мировой культуры.
- Поэзия – это не фотография, а действительность, которую творит поэтическое воображение человека.
- Жизнь народа – главный вдохновитель творца культуры, который подсознательно стремится к своему вечному пребыванию в вечной жизни нации.
- Благослови, мой Боже, Украину,
Соедини водно все киевские церкви,
Замерший наш язык оживи,
Казацкую славу возвысь с тлена.
- Ты отрекся от языка родного. Тебе земля твоя родить перестанет.
Вставай, Украина, вставай,
Единое Черное море и Карпаты,
И свой переболевший край
Не дай врагам разломить.
И конечно:
- Два цвета мои, два цвета,
Оба на холсте, в душе моей оба,
Два цвета мои, два цвета:
Красное – это любовь, а черное – это печаль.