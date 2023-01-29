24 Канал собрал для вас самые интересные факты биографии Дмитрия Павлычко. О творческой, политической и дипломатической карьере Героя Украины читайте дальше.

Обратите внимание Умер Герой Украины и поэт Дмитрий Павлычко

Осужден за членство в УПА: детство и молодые годы

Дмитрий Павлычко родился в многодетной крестьянской семье 28 сентября 1929 в селе Стопчатов Косовского района Ивано-Франковской области, которая тогда была аннексирована Польшей. Сначала учился в сельской школе в Яблонове, а затем в Коломыйской гимназии.

Осенью 1945 года Дмитрий Павлычко обвинен в причастности к Украинской повстанческой армии и заключен в тюрьму почти на год. Позже поэт признал свое участие в УПА, но отметил, что отряд, в котором он был, был распущен, а его отправили в школу.

В 1953 году окончил филологический факультет Львовского университета (ныне ЛНУ имени Ивана Франко). Через год вступил в КПСС. Впоследствии работал редактором журналов "Жовтень" и "Вселенная" и переехал в Киев.



Дмитрий Павлычко / Архивное фото

"Читай или задушу": политическая деятельность Павлычко

Дмитрий Павлычко был одним из основателей Народного Руха Украины и Демократической партии Украины, а в 1990 году стал депутатом Верховного Совета УССР. В июле этого же года стал соавтором Декларации о государственном суверенитете Украины.

Через год Дмитрий Павлычко уже участвовал в написании Акта провозглашения Независимости Украины. Тогда в разгар жарких дискуссий в стенах Верховной Рады поэт сначала выступал как посредник в переговорах с коммунистическим большинством. Однако за менее часа до голосования, когда тогдашнему председателю Верховной рады УССР Леониду Кравчуку принесли текст документа, а тот предлагал отложить голосование, Павлычко резко заставил его читать Акт.

Читай! Если нет – я задушу тебя,

– вспомнят современники слова Павлычко.

Текст Акта писал Левко Лукьяненко, однако начало документа "Исходя из смертельной опасности..." – правка Дмитрия Павлычко.

Также Павлычко был автором доктрины о нейтральном и внеблоковом статусе Украины.

После провозглашения независимости и референдума, Дмитрий Павлычко продолжил политическую деятельность – в 1998 году был избран народным депутатом. С 1995 по 1998 годы Павлычко был в должности посла Украины в Словакии, а с 1999 по 2002 годы был послом в Польше. Именно при ходатайстве в Варшаве появился памятник Тарасу Шевченко.

С 2005 по 2006 годы третий раз был депутатом Верховной Рады. В 2004 году удостоен звания Героя Украины.

Уничтоженный сборник и легендарные "Два цвета": творчество Дмитрия Павлычко

Дмитрий Павлычко навсегда останется в украинской истории как непревзойденный мастер слова. За свою жизнь он написал ряд сборников чувственных стихов, а отдельные стихи знает чуть ли не каждый.

В 1958 году вышел в свет четвертый сборник стихов Дмитрия Павлычко под названием "Правда зовет". Однако советские цензоры запретили книгу и уничтожили почти все 18 тысяч экземпляров. Однако это событие не сломило поэта и уже в следующем году свет увидел сборник "Быстрина".

Также Дмитрий Павлычко был и литературным критиком, в частности в 2007 году вышел в свет двухтомник "Литературоведение. Критика".

Кроме того, Дмитрий Павлычко был одним из самых известных украинских переводчиков. Поэт переводил с английского, испанского, итальянского, французского и многих славянских языков. В переводе украинцы смогли читать произведения Данте, Петрарки, Бодлера, Гете, Гейне, Рильке, Ибсена и других. В 1983 году Павлычко заключил антологию "Мировой сонет" с переводами известнейших авторов мира.

Дмитрий Павлычко и сам писал сонеты. И не только интимные, но и патриотические. "Два кольори" – уже культовое стихотворение, которое превратилось в народную песню, однако есть и у него не менее актуальные строки.

Благослови, мій Боже, Україну,

З'єднай водно всі київські церкви,

Завмерлу нашу мову оживи,

Козацьку славу підніми із тліну.



Я смерть свою молитвою зустріну,

Вклонюсь Тобі з-під каменя й трави,

Але не дай, щоб служники Москви

Знов обернули край мій на руїну!



Не допусти на княжий трон хохла,

Згаси в серцях патріотичні чвари

І засвіти будущини світла!



Але як ми достойні лиш покари —

Не муч Сибірами, пошли пожари

І немічних рабів спали дотла!

Трагедия поэта: личная жизнь Дмитрия Павлычко

Дмитрий Павлычко был женат на женщине по имени Богдана, о которой известно совсем мало, если не ничего. В браке у них родились две дочери – Соломия и Роксолана. Старшая дочь поэта пошла по тропам отца – стала писательницей, литературоведом и переводчицей. Соломия Павлычко одной из первых в Украине она заговорила о феминизме и собрала вокруг себя женщин-единомышленниц.

Утром 31 декабря 1999 года Соломия приняла участие в съемках утреннего шоу, а вечером дома, в результате отравления угарным газом от неисправного бойлера, потеряла сознание и захлебнулась в ванной. Дочери поэта был 41 год.

Моя душа была в ней, моя надежда была в ней, с ее уходом моя жизнь превратилась в какое-то механическое движение, в сумерки, в котором я вижу только печальные обиды, – говорил после трагедии Павлычко.



Соломия Павлычко / Архивное фото

Реакция на смерть Дмитрия Павлычко

Вечером 29 января 2023 года председатель Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский написал в своих соцсетях, что дочь Дмитрия Павлычко Роксолана сообщила трагическое известие – легендарный поэт умер.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Дмитрия Павлычко будут помнить как одного из авторов Декларации о государственном суверенитете Украины и организаторах украинского национального движения;

В Верховной Раде выразили благодарность Дмитрию Павлычко за достижения для украинской культуры и политическую работу.

В Министерство культуры и информационной политики отметили, что Павлычко подарил Украине песню, которая уже стала народной и на протяжении десятилетий продолжает объединять украинцев всех поколений. Смерть поэта называют потерей для Украины;

Редакция 24 Канала выражает свои искренние соболезнования родственникам и близким Дмитрия Павлычко! Это большая утрата для всей нашей страны.