Трагическое известие сообщил председатель Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский. Сердце величайшего поэта перестало биться вечером 29 января.

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Умер Дмитрий Павлычко

Сегодня вечером скончался Дмитрий Павлычко. Мне только что об этом сообщил Богдан Горынь со ссылкой на дочь писателя. Светлая память и Царство небесное, уважаемый и дорогой Дмитрий Васильевич,

– сообщил Сидоржевский.

Пока дата и время прощания с поэтом и Героем Украины неизвестны. Об этом будет сообщено дополнительно.

Редакция 24 Канала приносит свои искренние соболезнования родным и близким Дмитрия Павлычко! Это большая потеря для всей Украины.

Каким Украина будет помнить Дмитрия Павлычко

Дмитрий Павлычко как шестидесятник был не только творческой личностью, но и активным участником политической жизни Украины, особенно в конце существования СССР и после провозглашения независимости Украины.

Павлычко был одним из основателей Народного Руха Украины и Демократической партии Украины. Также он был первым председателем Общества украинского языка имени Тараса Шевченко.

В 1990 году был одним из авторов Декларации о государственном суверенитете, провозглашенной Верховной Радой УССР 16 июля. Через год Дмитрий Павлычко стал одним из соавторов Акта провозглашения Независимости и первым спросил тогдашнего председателя Верховной Рады Леонида Кравчука, поддерживает ли он этот шаг.

Также Дмитрий Павличко был автором доктрины о нейтральном и внеблоковом статусе Украины. Трижды избирался депутатом Верховной Рады.

Ну и, конечно, легендарная поэзия. Дмитрий Павлычко был автором ряда сборников стихов, писал чувственную интимную лирику. И куда без "Двох кольорів", которые, вероятно, знает каждый украинец. Стихотворение положено на музыку и его неоднократно перепевали разные артисты, однако культовым считается исполнение Дмитрия Гнатюка