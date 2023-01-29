Траурная церемония прошла на территории Софии Киевской. Участие в прощании приняли волонтеры, знакомые, журналисты.

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Волонтер Игнатий Ивлев-Йорк рассказал, что Бегшоу приехал в Украину еще в марте 2022 года. На протяжении всех этих месяцев мужчина развозил гуманитарную помощь и помогал украинцам эвакуироваться из самых горячих точек Донбасса.

Бегшоу и его коллега Крис Перри исчезли 6 января. Детали о дальнейшей судьбе волонтеров не раскрывают. Известно, что их тела удалось вернуть с временно оккупированной территории Украины.

Энди был очень тихим человеком, который просто хотел помочь другим. Он чувствовал, что это его миссия, то, что он хотел делать. Поэтому когда его семья спрашивала, когда он приедет, он всегда говорил: "когда все закончится". Эндрю на энтузиазме ехал, у него не было организации, никаких донатов и соцсетей. Он просто брал и работал,

– заявил Ивлев-Йорк.

Он рассказал, что Бегшоу оставил в Соледаре две машины.

Детали об исчезновении

Волонтеры исчезли 6 января на Бахмутском направлении. Утром они уехали из Краматорска в Соледар и больше на связь не выходили. Полиция искала волонтеров. Украинцев просили сообщать какие-либо детали, которые могли бы помочь.