24 Канал зібрав для вас найцікавіші факти біографії Дмитра Павличка. Про творчу, політичну та дипломатичну кар'єри Героя України читайте далі.

Зверніть увагу Помер Герой України й поет Дмитро Павличко

Засуджений за членство в УПА: дитинство та молоді роки

Дмитро Павличко народився в багатодітній селянській родині 28 вересня 1929 року в селі Стопчатів Косівського району Івано-Франківської області, яка тоді була анексована Польщею. Спершу навчався у сільській школі в Яблунові, а потім у Коломийській гімназії.

Восени 1945 року Дмитра Павличка звинуватили в причетності до Української повстанської армії та ув'язнили майже на рік. Пізніше поет визнав свою участь в УПА, але відзначив, що загін, у якому він був, розпустили, а його відправили до школи.

У 1953 році закінчив філологічний факультет Львівського університету (нині ЛНУ імені Івана Франка). Через рік вступив до КПРС. Згодом працював редактором журналів "Жовтень" та "Всесвіт" й переїхав до Києва.



Дмитро Павличко / Архівне фото

"Читай або задушу": політична діяльність Павличка

Дмитро Павличко був одним із засновників Народного руху України та Демократичної партії України, а в 1990 році став депутатом Верховної Ради УРСР. У липні того ж року став співавтором Декларації про державний суверенітет України.

Через рік Дмитро Павличко вже брав участь у написанні Акту проголошення Незалежності України. Тоді, в розпал палких дискусій в стінах Верховної Ради поет спершу виступав як посередник у перемовинах з комуністичною більшістю. Однак за менш ніж годину до голосування, коли тодішньому голові Верховної ради УРСР Леоніду Кравчуку принесли текст документа, а той пропонував відкласти голосування, Павличко доволі різко змусив його читати Акт.

Читай! Якщо ні — я задушу тебе,

– пригодують сучасники слова Павличка.

Текст Акту писав Левко Лук'яненко, однак початок документа "Виходячи зі смертельної небезпеки..." – правка Дмитра Павличка.

Також Павличко був автором доктрини про нейтральний та позаблоковий статус України.

Після проголошення незалежності та референдуму, Дмитро Павличко продовжив політичну діяльність – у 1998 році був обраний народним депутатом. З 1995 до 1998 роки Павличко був на посаді посла України в Словаччині, а з 1999 по 2002 роки був послом у Польщі. Саме за ого клопотання у Варшаві з'явився пам'ятник Тарасу Шевченку.

З 2005 по 2006 роки втретє був депутатом Верховної Ради. У 2004 році удостоєний звання Героя України.

Знищена збірка та легендарні "Два кольори": творчість Дмитра Павличка

Дмитро Павличко назавжди залишиться в українській історії як неперевершений майстер слова. За своє життя він написав низку збірок чуттєвих віршів, а окремі поезії знає ледь не кожен.

У 1958 році вийшла друком четверта збірка віршів Дмитра Павличка під назвою "Правда кличе". Однак радянські цензори заборонили книгу та знищили майже усі 18 тисяч примірників. Однак ця подія не зламала поета і вже наступного року світ побачила збірка "Бистрина".

Також Дмитро Павличко був і літературним критиком, зокрема у 2007 році вийшов друком двотомник "Літературознавство. Критика".

Крім того, Дмитро Павличко був одним із найвідоміших українських перекладачів. Поет перекладав з англійської, іспанської, італійської, французької та багатьох слов'янських мов. У його перекладі українці змогли читати твори Данте, Петрарки, Бодлера, Гете, Гейне, Рільке, Ібсена та інших. У 1983 році Павличко уклав антологію "Світовий сонет" з перекладами найвідоміших авторів світу.

Дмитро Павличко і сам писав сонети. Й не тільки інтимні, але й патріотичні. "Два кольори" – уже культовий вірш, який перетворився у народну пісню, однак є й у нього не менш актуальні рядки.

Благослови, мій Боже, Україну,

З'єднай водно всі київські церкви,

Завмерлу нашу мову оживи,

Козацьку славу підніми із тліну.



Я смерть свою молитвою зустріну,

Вклонюсь Тобі з-під каменя й трави,

Але не дай, щоб служники Москви

Знов обернули край мій на руїну!



Не допусти на княжий трон хохла,

Згаси в серцях патріотичні чвари

І засвіти будущини світла!



Але як ми достойні лиш покари —

Не муч Сибірами, пошли пожари

І немічних рабів спали дотла!

Трагедія поета: особисте життя Дмитра Павличка

Дмитро Павличко був одружений з жінкою на ім'я Богдана, про яку відомо зовсім мало, якщо не нічого. У шлюбі в них народилися двоє доньок – Соломія та Роксолана. Старша донька поета пішла стежками батька – стала письменницею, літературознавицею та перекладачкою. Соломія Павличко однією з перших в Україні вона заговорила про фемінізм і зібрала довкола себе жінок-однодумиць.

Уранці 31 грудня 1999 року Соломія взяла участь у зйомках ранкового шоу, а ввечері вдома, унаслідок отруєння чадним газом від несправного бойлера, втратила свідомість і захлинулась у ванній. Доньці поета був 41 рік.

Моя душа була в ній, моя надія була в ній, з її відходом моє життя обернулося в якийсь механічний рух, у присмерк, в якому я бачу тільки сумні образи, – казав після трагедії Павличко.



Соломія Павличко / Архівне фото

Реакція на смерть Дмитра Павличка

Увечері 29 січня 2023 року голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський написав у своїх соцмережах, що донька Дмитра Павличка Роксолана, повідомила трагічну звістку – легендарний поет помер.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Дмитра Павличка пам'ятатимуть як одного з авторів Декларації про державний суверенітет України й організаторів українського національного руху;

У Верховній Раді висловили вдячність Дмитру Павличку за здобутки для української культури та політичну роботу.

У Міністерстві культури та інформаційної політики зазначили, що Павличко подарував Україні пісню, яка вже стала народною і протягом десятиріч продовжує об’єднувати українців всіх поколінь. Смерть поета називають втратою для України;

Редакція 24 Каналу висловлює свої щирі співчуття родичам та близьким Дмитра Павличка! Це велика втрата для всієї нашої країни.