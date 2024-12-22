35-річний воїн приєднався до лав Збройних сил України у лютому 2023 року. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на районну державну адміністрацію Чортківського району та голову Богородчанської громади Ростислава Зарембу.

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Що відомо про захисника

Сумну звістку про втрату повідомили голова Богородчанської громади Ростислав Заремба та адміністрація Чортківського району Тернопільської області, де чоловік мешкав після одруження.

Захищаючи Вітчизну, загинув наш земляк з села Горохолина Гавришко Ярослав Васильович, 1989 року народження, який після одруження проживав у селі Скоморохи Золотопотіцької селищної громади Чортківського району Тернопільської області,

– написав Заремба.

Він долучився до української армії у лютому 2023 року. Ярослав Гавришко служив оператором протитанкових ракетних комплексів. Життя захисника обірвалося в бою поблизу населеного пункту Верхньокам’янське Бахмутського району на Донеччині 15 грудня 2024 року.

Згідно з його останньою волею, воїна поховають у рідному селі Горохолина на Івано-Франківщині.

У суботу, 21 грудня, о 12:00, у Богородчанах відбудеться почесна зустріч скорботного кортежу. Панахида пройде на Алеї Героїв.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять Ярославу Гавришку, який віддав своє життя за свободу України.

Нагадаємо, у боях за Україну загинув 31-річний Сергій Кравчук з Хмельниччини. Він вважався зниклим безвісти з січня 2024 року, а загинув 7 січня 2024 року в Харківській області.