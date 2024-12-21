Про втрату повідомив адміністратор однієї зі сторінок Валентина в соцмережах, Антон. Він опублікував відео 20 грудня та повідомив, що хлопець помер у своїй квартирі, пише 24 Канал з посиланням на телеграм-канал "Реальний Хмельницький".

До слова Померла відома режисерка та перша дружина Сергія Жадана Світлана Олешко

Причину смерті блогера не називають. Однак прихильники Валентина Чайковського в коментарях нагадують, що у хлопця були проблеми зі здоров'ям – цукровий діабет 1 типу. Про це він і сам розповідав у своїх соцмережах.

Прощання з Валентином Чайковським відбулося у суботу, 21 грудня.

Чим був відомий Валентин Чайковський

Хлопець з Хмельницького, якого ще називають "Боса шляпа" й "Ченджмен" став відомий у 2019 році. Він ходив без верхнього одягу та взуття навіть у холодні пори року.

Базовий медичний коледж дав загальне розуміння того що, гормональний рівень, і все те, що людина загалом приймає, якісь препарати чи ще щось, воно все може взаємодіяти. Як відбувається адаптація і тому подібне, то я зрозумів, що можна ходити босоніж. Головне зробити щеплення від правця. Бо це найбільший ризик. Все інше – місцевий імунітет, він це може подолати,

– розповідав Валентин в інтерв'ю Суспільному.

Валентин Чайковський про те, чому ходить без взуття та одягу: відео

Валентин заробляв на життя вуличними виступами та привітаннями наживо й у соціальних мережах.