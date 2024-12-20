Про це пише 24 Канал з посиланням на фейсбук-сторінку фронтмена гурту "Жадан і Собаки". У театрі "Арабески" написали, що Олешко пішла з життя після довготривалої боротьби з хворобою.
Не пропустіть Померла Емілі Москаленко – 18-річна гімнастка й учасниця шоу "Україна має талант"
Вчора пішла з життя Світлана Олешко – засновниця та директорка театру "Арабески". Ми прожили разом від 1995 до 2007 року. Світла пам‘ять…,
– написав Сергій Жадан.
Редактор видання "Нова Польща" Євген Клімакін зазначив, що прощання зі Світланою Олешко відбудеться Варшаві у понеділок, 23 грудня, о 12:00. Він також прикріпив реквізити сина режисерки Івана для допомоги родині.
Що відомо про Світлану Олешко
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Світлана Олешко жила у Варшаві й працювала у Польському театрі ім. А. Шифмана. Як зазначалося раніше, вона була засновницею і директоркою театру "Арабески", її найвідоміші вистави – "РадіоШансон: Вісім історій про Юра Зойфера", Еneida, Red Elvis, Aftertruth, пише Суспільне Культура.
Від Сергія Жадана Світлана народила сина Івана. Згодом вона вийшла заміж за вокаліста рок-гурту "Мертвий Півень" Міська Барбару. Співак раптово помер у жовтні 2021 року, не доживши до 50-річчя. Після смерті чоловіка Олешко презентувала його альбом "13 пісень про любов".