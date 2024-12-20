Про це пише 24 Канал з посиланням на фейсбук-сторінку фронтмена гурту "Жадан і Собаки". У театрі "Арабески" написали, що Олешко пішла з життя після довготривалої боротьби з хворобою.

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Вчора пішла з життя Світлана Олешко – засновниця та директорка театру "Арабески". Ми прожили разом від 1995 до 2007 року. Світла пам‘ять…,

– написав Сергій Жадан.

Редактор видання "Нова Польща" Євген Клімакін зазначив, що прощання зі Світланою Олешко відбудеться Варшаві у понеділок, 23 грудня, о 12:00. Він також прикріпив реквізити сина режисерки Івана для допомоги родині.

Що відомо про Світлану Олешко