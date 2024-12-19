Про втрату повідомила мати Емілі Москаленко, Тетяна. Вона поділилась публікацією у фейсбуці, однак зробила свою сторінку приватною, пише 24 Канал з посиланням на OBOZ.UA.

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Біль. Прошу без запитань. Ти завжди в моєму серці. Спи, моя дівчинко,

– написала Тетяна Москаленко.

Що відомо про Емілі Москаленко

Емілі Москаленко стала відомою на всю країну у 5-річному віці. Вона взяла участь у 5 та 6 сезонах шоу "Україна має талант", де дивувала публіку своїми гімнастичними вміннями. Згодом дівчина показувала свої сили у проєкті "Танцюють всі", де дійшла до фіналу.

Емілі Москаленко на "Україна має талант": дивіться відео онлайн

У 18 років дівчина почала свою кар'єру моделі та акторки. Останні місяці життя вона проживала в Україні, хоч на її сторінці є публікації з США та Канади. Емілі доволі активно вела соцмережі.

Емілі Москаленко також брала участь у міжнародних конкурсах в Румунії, Німеччині, Бельгії, Іспанії, В'єтнамі та Австралії.

