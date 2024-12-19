Серед нещодавніх втрат: смерть ексучасника гурту One Direction Ліама Пейна та британської акторки Меггі Сміт, яка відома за роллю професорки Макґонеґел у фільмах про Гаррі Поттера. Проте, на жаль, цього року пішли з життя ще багато світових зірок. Детальніше про те, кого втратила культурна індустрія, читайте на сайті 24 Каналу.

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Шарль Дюмон

18 листопада пішов з життя французький співак та композитор Шарль Дюмон. Тривалий час він боровся з хворобою. Чоловік створював музику до багатьох серіалів та фільмів, а також співпрацював з Едіт Піаф та Барброю Стрейзанд. У дитинстві Шарль захоплювався джазом та вчився грати на духовних інструментах.

Шарль Дюмон / Фото Getty Images

Пол Ді'Анно

Восени 2024 року не стало 66-річного Пола Ді'Анно – вокаліста хеві-метал гурту Iron Maiden. У його лейблі Conquest Music розповіли, що музикант пішов з життя у своєму будинку. Крім того, там додали, що чоловік продовжував давати концерти, попри те, що мав проблеми зі здоров'ям.

Пол Ді'Анно / Фото з інстаграму музиканта

Ліам Пейн

У жовтні світ сколихнула новина про смерть ексучасника гурту One Direction Ліама Пейна. Він випав з третього поверху готелю, що у столиці Аргентити – у Буенос-Айресі. Під час падіння з висоти співак отримав 25 травм, а найкритичнішою була травма голови, якої було достатньо, щоб спричинити смерть. Також у результаті розтину було виявлено внутрішні та зовнішні крововиливи в череп, грудну клітку, живіт і кінцівки.

До того ж у звіті про розтин йшлося, що в організмі Ліама Пейна були наркотики, коли він випав з третього поверху. Одна з речовин – це так званий "рожевий кокаїн" (комбінація метамфетаміну, кетаміну, MDMA та іноді кокаїну). Вшановували пам'ять співака багато світових зірок, зокрема й ексучасники гурту One Direction – Гаррі Стайлз, Зейн Малік, Найл Хоран та Луї Томлінсон, а також шанувальники у різних країнах світу.

Ліам Пейн / Фото з інстаграму співака

Сісі Г'юстон

7 жовтня у 91-річному віці пішла з життя американська співачка соул і госпел та мама Вітні Г'юстон Сісі Г'юстон. Зазначалося, що жінка померла у своєму будинку. Вона страждала на хворобу Альцгеймера.

Сісі Г'юстон / Фото Charles Sykes/Invision/AP, File

Меггі Сміт

Укінці вересня весь світ, зокрема й фанів фільмів про Гаррі Поттера, сколихнула новина про смерть англійської акторки Меггі Сміт, яка зіграла роль Мінерви Макґонеґел. Жінка померла у лікарні, де поруч були друзі та рідні. Володарку премії Оскар поховали через п'ять тижнів після смерті, на службі були присутні близькі люди.

Меггі Сміт / Фото ©Warner Bros/Courtesy Everett Collection

Тіто Джексон

У вересні не стало Тіто Джексона – американського музиканта та одного із засновників гурту Jackson 5. Брат легендарного Майкла Джексона помер у 70 років. Сумну звістку повідомила його родина.

Тіто Джексон / Фото з інстаграму

Джеймс Ерл Джонс

На початку вересня стало відомо про смерть американського актора Джеймса Ерла Джонсона. Чоловік озвучував Дарта Вейдер у культових фільмах "Зоряні війни" та Муфасу у мультфільмі "Король Лев".

Джеймс Ерл Джонс / Фото Getty Images

Ален Делон

18 серпня у 88-річному віці помер легендарний французько-швейцарський актор Ален Делон. За свою кар'єру він здобув неймовірну славу та любов мільйонів людей. Зірку можна побачити у таких фільмах: "На яскравому сонці", "Мосьє Кляйн", "Сицилійський клан", "Нескорений", "Рокко та його брати" та інших.

Ален Делон / Фото Getty Images

Джина Роулендс

У серпні з'явилася новина про смерть американської акторки Джини Роулендс. Глядачі найбільше знають її з популярного фільму "Щоденник пам'яті". Довгий час зірка боролася з хворобою.

Джина Роулендс / Кадр з фільму "Щоденник пам'яті"

Шеннен Догерті

Влітку з життя пішла зірка серіалу "Всі жінки – відьми" Шеннен Догерті. Американська акторка тривалий час боролася з раком молочної залози. Знаменитість померла у колі близьких людей. Відомо, що вона підтримувала Україну у війні, яку розпочала Росія. Шеннен Догерті, зокрема, публікувала дописи в інстаграмі на цю тему.

Шеннен Догерті / Фото з інстаграму акторки

Дональд Сазерленд

20 червня помер канадський актор та кінопродюсер Дональд Сазерленд, який найбільше запам'ятався глядачам за роллю президента Сноу у франшизі "Голодні ігри". Чоловіка не стало у 88-річному віці після важкої хвороби. Сумну звістку повідомив син Сазерленда, який вважає батька "одним із найважливіших акторів в історії кіно".

Дональд Сазерленд / Кадр з фільму "Голодні ігри"

Стів Альбіні

На початку травня світ попрощався зі Стівом Альбіні – продюсером гуртів The Pixies та Nirvana. Повідомлялося, що у нього стався серцевий напад. Чоловік пішов з життя на 62-му році життя.

Стів Альбіні / Фото Getty Images

Бернард Гілл

Навесні стало відомо про смерть британського актора Бернарда Гілла. Його найбільше знають з фільмів "Титанік" та "Володар перснів". Чоловік тривалий час хворів, тому був під наглядом медиків.

Бернард Гілл / Фото Getty Images

Джеймс Коттак

У січні помер ексбарабанщик легендарного німецького рок-гурту Scorpions Джеймс Коттак. Що стало причиною його смерті, тоді не повідомлялося. Трагічну звістку сповістила донька чоловіка.

Джеймс Коттак / Фото з інстаграму барабанщика

Як бачимо, у 2024 році світ втратив багато видатних людей, наш список далеко не повний. Кожен з них залишив слід у культурній індустрії. Пам'ять про покійних зірок житиме вічно, зокрема завдяки їхнім відданим шанувальникам.