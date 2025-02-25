Її творчий доробок став не лише національною гордістю, а й всесвітнім надбанням. Тож 24 Канал з нагоди річниці уродин геніальної українки пропонує сильні цитати з її творів.
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Які сильні цитати з творів Лесі Українки варто знати
Леся Українка завжди згадувала про свій рідний край, де б не була. Загалом Україна у її творчості займає чільне місце.
Головні теми її ранніх ліричних поезій: краса природи, любов до рідного краю, особисті переживання, призначення поета й роль поетичного слова, соціальні та громадські мотиви.
Українку, зокрема, дуже боліла тема бездержавності українського народу. Своєю зброєю вона обрала слово.
Тож пропонуємо сильні цитати з її творів:
- Про кохання
Ні, я жива, я буду вічно жити, я в серці маю те, що не вмира…
- Словами серденька не одурити…
Що ж! тільки той ненависті не знає, Хто цілий вік нікого не любив!
- Хто зрікся всього, а себе не зрікся, – не любить той.
Коли дивлюсь глибоко в любі очі,
в душі цвітуть якісь квітки урочі
- При щирості між людьми, при глибокій і міцній симпатії ніякий риск не страшний!
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- Про Україну
До тебе, Україно, наша бездольная мати,
Струна моя перша озветься.
І буде струна урочисто і тихо лунати,
І пісня від серця поллється.
- Малоросійство – це не політика і навіть не тактика, лише завжди апріорна і тотальна капітуляція.
Будь проклята кров ледача, не за рідний край пролита.
- Одвага наша – меч, политий кров'ю.
Не поет, хто забуває
Про страшні народні рани,
Щоб собі на вільні руки
Золоті надіть кайдани!
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До теми Як Леся Українка руйнувала стереотипи про нашу країну та які її слова були пророчими
Про життя, мрії, цінності
Щоб не плакать, я сміялась.
- Поки біди не знатимеш, то й розуму не матимеш.
Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі.
- Ей! не вчись брехати, бо ти ще молодий! Язика шкода!
Над всіх старшин найстарша правда.
- Потрібно цінувати те, що маєш, а не те, про що мрієш.
Ні, я хочу крізь сльози сміятись,
Серед лиха співати пісні,
Без надії таки сподіватись,
Жити хочу! Геть думи сумні!