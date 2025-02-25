Її творчий доробок став не лише національною гордістю, а й всесвітнім надбанням. Тож 24 Канал з нагоди річниці уродин геніальної українки пропонує сильні цитати з її творів.

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Які сильні цитати з творів Лесі Українки варто знати

Леся Українка завжди згадувала про свій рідний край, де б не була. Загалом Україна у її творчості займає чільне місце.

Головні теми її ранніх ліричних поезій: краса природи, любов до рідного краю, особисті переживання, призначення поета й роль поетичного слова, соціальні та громадські мотиви.

Українку, зокрема, дуже боліла тема бездержавності українського народу. Своєю зброєю вона обрала слово.

Тож пропонуємо сильні цитати з її творів:

Про кохання

Ні, я жива, я буду вічно жити, я в серці маю те, що не вмира…

Словами серденька не одурити…

Що ж! тільки той ненависті не знає, Хто цілий вік нікого не любив!

Хто зрікся всього, а себе не зрікся, – не любить той.

Коли дивлюсь глибоко в любі очі,

в душі цвітуть якісь квітки урочі

При щирості між людьми, при глибокій і міцній симпатії ніякий риск не страшний!

*****

Про Україну

До тебе, Україно, наша бездольная мати,

Струна моя перша озветься.

І буде струна урочисто і тихо лунати,

І пісня від серця поллється.

Малоросійство – це не політика і навіть не тактика, лише завжди апріорна і тотальна капітуляція.

Будь проклята кров ледача, не за рідний край пролита.

Одвага наша – меч, политий кров'ю.

Не поет, хто забуває

Про страшні народні рани,

Щоб собі на вільні руки

Золоті надіть кайдани!

*****

До теми Як Леся Українка руйнувала стереотипи про нашу країну та які її слова були пророчими

Про життя, мрії, цінності

Щоб не плакать, я сміялась.

Поки біди не знатимеш, то й розуму не матимеш.

Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі.

Ей! не вчись брехати, бо ти ще молодий! Язика шкода!

Над всіх старшин найстарша правда.

Потрібно цінувати те, що маєш, а не те, про що мрієш.

Ні, я хочу крізь сльози сміятись,

Серед лиха співати пісні,

Без надії таки сподіватись,

Жити хочу! Геть думи сумні!