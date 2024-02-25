І сьогодні з нагоди 153-ї річниці з дня народження письменниці, інтелектуалки, поетеси Освіта 24 розповість вам, які ж слова солов'їній подарувала Лариса Косач.

До теми "Чи Марія, чи Олеся Пчілкіна": як молодь "перейменувала" Лесю Українку

Як чудові слова придумала Леся Українка

Леся Українка (Лариса Петрівна Косач) придумала два красиві неологізми: "провесна" та "промінь".

Провесна

Провесна – це рання весна, початок весни. Українка колись писала: "У мене на столику проліски стоять, у хаті рожеве світло, а в серці провесна...".

Також ви можете використовувати і прикметник "провесняний" і процитувати поетесу: "Був ясний день, веселий, провесняний".

Читайте Як Леся Українка руйнувала стереотипи про нашу країну та які її слова були пророчими

Промінь

У "Колисковій" Лесі Українки можна знайти такі рядки: "Місяць яснесенький промінь тихесенький кинув до нас. Спи ж ти, малесенький, пізній бо час".

Що цікаво, спочатку це слово використовували у художньому стилі. А вже згодом воно стало і науковим терміном.

На сьогодні слово "промінь" має різні значення. Зокрема такі:

світлова смуга, що виходить із якого-небудь джерела світла чи предмета, який світиться, збирає у фокус або віддзеркалює світло;

прямі лінії, що розходяться в різні боки з однієї точки (перен.);

швидкий, несподіваний прояв чого-небудь (перен.);

напрям поширення енергії хвиль (електромагнітних, світлових тощо) (перен.);

кісточки плавців водяних тварин.

А про те, як красиво українською сказати "елегантний, фігуральний, індиферентний, дидактичний", можете прочитати за посиланням.