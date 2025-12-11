Данте та його кохана Беатріче бачились всього один раз. Про це пише 24 Канал із посиланням на Вікіпедію.

Що відомо про цю історію кохання?

Данте Аліґ'єрі вперше побачив Беатріче Портінарі, коли їм було приблизно по дев’ять років. Це було коротке, випадкове знайомство, але враження залишилося на все життя.

Саме його Данте описував його як момент духовного осяяння. Пізніше вони зустрілися вдруге, коли вже були дорослі, і саме тоді почуття Данте перетворилися на глибоку, майже сакральну любов.



Ілюстрація "Божественної комедії" / Фото з Вікіпедії

При цьому між ними не було реальних стосунків: вони не були парою, майже не спілкувалися, а Беатріче згодом вийшла заміж за іншого чоловіка. Після її ранньої смерті у 24 роки образ Беатріче став для Данте символом чистоти, духовної краси та божественного провідника.

Як Данте використав образ Беатріче?

У "Божественній комедії", яка є однією із найвідоміших книг у світі, вона постає як провідниця по Раю, уособлюючи для нього ідеальне й піднесене кохання, яке не зруйнувала навіть смерть.

Також у цій у книзі він описав модель пекла, яку найчастіше відображають у мистецтві.

