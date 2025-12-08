Повідомляє 24 Канал з посиланням на My Modern Met.

Чому у да Вінчі – не справжнє прізвище художника?

Більшість знає його як "да Вінчі", але насправді у Леонардо не було прізвища в сучасному розумінні.

"Да Вінчі" буквально означає "з Вінчі", саме таку назву має його рідне місто. Таке позначення місця походження було звичним у його часи.

Портрет Леонардо да Вінчі / Фото GettyImages

Справжнє прізвище Леонардо не використовувалося, адже спадкові прізвища були масовою практикою лише серед вищого класу до середини 16 століття.

Саме тому більшість музеїв і наукових джерел досі називають його просто Леонардо, без прізвища.

Чи відомо, як виглядав да Вінчі?

Як пише The Florence Insider, Єдиний відомий портрет Леонардо да Вінчі – це його знаменитий автопортрет у похилому віці з довгою бородою.

Автопортрет Леонардо да Вінчі / Фото Wikipedia

Однак уявити його молодим допомагають описи сучасників, які описували його як надзвичайно привабливого юнака з довгими світлими кучерями та доглянутим, нетиповим одягом, що підкреслював його фізичні якості.

Яка картина да Вінчі вважається найдорожчою?