Чому у да Вінчі – не справжнє прізвище художника?
Більшість знає його як "да Вінчі", але насправді у Леонардо не було прізвища в сучасному розумінні.
"Да Вінчі" буквально означає "з Вінчі", саме таку назву має його рідне місто. Таке позначення місця походження було звичним у його часи.
Портрет Леонардо да Вінчі / Фото GettyImages
Справжнє прізвище Леонардо не використовувалося, адже спадкові прізвища були масовою практикою лише серед вищого класу до середини 16 століття.
Саме тому більшість музеїв і наукових джерел досі називають його просто Леонардо, без прізвища.
Чи відомо, як виглядав да Вінчі?
Як пише The Florence Insider, Єдиний відомий портрет Леонардо да Вінчі – це його знаменитий автопортрет у похилому віці з довгою бородою.
Автопортрет Леонардо да Вінчі / Фото Wikipedia
Однак уявити його молодим допомагають описи сучасників, які описували його як надзвичайно привабливого юнака з довгими світлими кучерями та доглянутим, нетиповим одягом, що підкреслював його фізичні якості.
Яка картина да Вінчі вважається найдорожчою?
Картину "Спаситель світу" продали на аукціоні Christie's у 2017 році більш ніж за 450 мільйонів доларів анонімному покупцеві. За даними The New York Times, покупець діяв від імені саудівського принца Бадера бін Абдулли бін Мохаммеда бін Фархана аль-Сауда.
Нині полотно перебуває у власності Міністерства культури Саудівської Аравії. Цей твір вважають не лише найдорожчою картиною у світі, а й однією з найбільш суперечливих.
Частина дослідників сумнівається в повній авторській приналежності роботи Леонардо да Вінчі, вказуючи на розбіжності зі стилем митця. Водночас аналіз Лувру 2018 року засвідчив, що картину створювали поступово, а руки й долоні були дописані самим да Вінчі пізніше.