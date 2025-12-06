Мова йде про Олену Степанів, яка стала першою у світі жінкою-офіцером. Як вона отримала звання – розповість 24 Канал з посиланням на Відкритий список.

Як Олена Степанів стала офіцером?

Зараз би Олену Степанів називали б активною феміністкою. Народилася вона 7 грудня 1892 року на сучасній Львівщині. У 18 років вступила до Українського педагогічного товариства у Львові, була частиною пласту, а згодом – студенткою Львівського університету, де вивчала філософію, географію та історію.

Олена Степанів очолила першу жіночу чоту товариства "Сокіл" та закликала жінок активно долучатися до громадського, політичного і військового життя свого народу.

Пізніше Олена Степанів долучилася до створення організації "Січові стрільці – ІІ". З початком Першої світової війни вона була прийнята до лав війська як командирка жіночої чоти Січових стрільців і стала першою у світі жінкою, зарахованою до війська у званні офіцера.



Олена Степанів / Архівне фото

Степанів відзначилася у боях за гору Маківка, а в 1915 році потрапила у російський полон, де провела два роки. Після повернення була серед організаторів Листопадового повстання у Львові, внаслідок якого з'явилася ЗУНР. Потім працювала в Міністерстві закордонних справ УНР, а після поразки визвольних змагань присвятила себе науковій діяльності.

Однак у 1949 році була заарештована радянськими службами і заслана до мордовських таборів на 7 років, звідки її випустили за станом здоров'я. Померла Олена Степанів на 71-му році життя у Львові.

Як йдеться в опублікованих журналом "Локальна історія" спогадів самої Степанів про війну, вона пишалася тим, що руйнувала стереотипи про жінок і особливо про роль у війську. Узагалі у неї чимало міркувань на цю тему.