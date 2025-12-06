Речь идет о Елене Степанов, которая стала первой в мире женщиной-офицером. Как она получила звание – расскажет 24 Канал со ссылкой на Открытый список.

Как Елена Степанив стала офицером?

Сейчас бы Елену Степанив называли бы активной феминисткой. Родилась она 7 декабря 1892 года на современной Львовщине. В 18 лет вступила в Украинское педагогическое общество во Львове, была частью пласта, а впоследствии – студенткой Львовского университета, где изучала философию, географию и историю.

Елена Степанив возглавила первую женскую чоту общества "Сокол" и призвала женщин активно участвовать в общественной, политической и военной жизни своего народа.

Позже Елена Степанив присоединилась к созданию организации "Сечевые стрельцы – II". С началом Первой мировой войны она была принята в ряды войска как командир женской четы Сечевых стрельцов и стала первой в мире женщиной, зачисленной в войско в звании офицера.



Елена Степанив / Архивное фото

Степанив отличилась в боях за гору Маковка, а в 1915 году попала в российский плен, где провела два года. По возвращении была среди организаторов Ноябрьского восстания во Львове, в результате которого появилась ЗУНР. Затем работала в Министерстве иностранных дел УНР, а после поражения освободительной борьбы посвятила себя научной деятельности.

Однако в 1949 году была арестована советскими службами и сослана в мордовские лагеря на 7 лет, откуда ее выпустили по состоянию здоровья. Умерла Елена Степанив на 71-м году жизни во Львове.

Как говорится в опубликованных журналом "Локальная история" воспоминаний самой Степанив о войне, она гордилась тем, что разрушала стереотипы о женщинах и особенно о роли в армии. Вообще у нее немало рассуждений на эту тему.