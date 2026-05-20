В 1670 году во Франции не существовало единого фонда или учреждения для обеспечения раненых и ветеранов, которые воевали за интересы короны. Именно тогда Людовик XIV, искренне обеспокоенный судьбой солдат, верно служивших во время его многочисленных военных кампаний, решил исправить эту несправедливость и приказал построить Дом Инвалидов.

Когда и как был построен Дом Инвалидов в Париже?

Этот грандиозный комплекс возводился с 1671 по 1676 год под руководством выдающегося архитектора Либерала Брюанта, а впоследствии над ним работали Жюль Хардуэн-Мансар и Роберт де Котт, превратив его в одну из самых престижных достопримечательностей Парижа, рассказывает Paris Je t'aime-Office de Tourisme.

Сегодня, находясь под управлением Министерства обороны Франции, но одновременно принимая на своей территории многочисленные организации других министерств, Дом Инвалидов все еще сохраняет свою первоначальную благородную функцию, действуя как больница и хоспис для тяжелораненых ветеранов и инвалидов войны. Кроме знаменитого Музея армии, этот величественный архитектурный ансамбль включает Музей планов-рельефов и Музей Ордена Освобождения, а также две уникальные церкви.

Как выглядит Дом Инвалидов в Париже

Это солдатская церковь Сен-Луи-де-Инвалид и Купольная церковь, где с почестями размещена гробница Наполеона Бонапарта, спроектированная архитектором Луи Висконти в 1843 году. Во второй половине 20-го века все пространство Дома Инвалидов стало полностью открытым для публики, поскольку вокруг территории создали обводной ров, а мелкие хозяйственные постройки снесли для целостности ансамбля. Наконец, в 1981 году здесь развернулся масштабный проект реставрации, которым руководила совместная комиссия министерств обороны и культуры, что позволило вернуть этому исключительному историческому месту его былую славу и величие.

Почему каждый посетитель гробницы Наполеона вынужден склонить голову?

Как рассказывает France Adventurer, комплекс Дома Инвалидов скрывает одно из самых удивительных зрелищ Парижа. Речь идет о гробнице Наполеона Бонапарта, которая идеально расположена под потрясающим золотым куполом церкви Эглиз-дю-Дом. Поскольку массивный саркофаг из красного кварцита установлен на нижнем ярусе, люди, которые подходят к балюстраде, вынуждены наклоняться вперед и смотреть вниз, что со стороны выглядит как почтительный поклон.

Гробница Наполеона в Доме Инвалидов / фото France Adventurer

Те же посетители, которые спускаются внутрь крипты, вынуждены запрокидывать голову вверх, чтобы рассмотреть росписи и купол, что также символизирует благоговение. Благодаря такому геометрическому планированию архитектура превратилась в психологический инструмент, который независимо от убеждений или намерений человека заставляет его выполнить жест уважения к французскому правителю.

