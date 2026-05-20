Почему Париж не уничтожили во время отступления немцев в период Второй мировой войны, рассказывают в Smithsonian magazine.

Как во время Второй мировой французскую столицу спасли, несмотря на приказ Гитлера?

Во время немецкой оккупации Париж стал одним из немногих крупных городов Европы, которые избежали масштабного уничтожения. Хотя Адольф Гитлер приказывал Дитриху фон Хольтицу, своему главному генералу в Париже, уничтожить все парижские водопроводные сооружения и электростанции, а также десятки мостов через реку Сену: от многовекового Пон-Нефа до потрясающего Пон-Александра III.

По мере роста восстания, возникшего в Париже в 1944 году, приказы Гитлера Хольтицу ужесточались. И уже 20 августа того года лидер нацистов требовал "широчайших разрушений" в городе.

Париж не должен попасть в руки врага, или, если это произойдет, он должен найти там только поле руин,

– говорил Гитлер.

Об этом малоизвестном факте рассказывает и украинская гидеса @maryna_lifeandtravel в Threads. Когда союзники приближались к Парижу, Гитлер приказал уничтожить город, но этого так и не случилось.

Немецкий генерал Дитрих фон Хольтиц приказ не выполнил. Именно поэтому Париж не повторил судьбу многих разрушенных европейских городов,

– отметила она.

По данным Britannica, военный комендант Парижа Дитрих фон Хольтиц действительно получил приказ уничтожить ключевые объекты города в случае отступления немецких войск. Однако он отказался его выполнять и капитулировал перед союзниками.

В то же время историки до сих пор дискутируют, именно фон Хольтиц "спас Париж", ведь как пишет издание La Vanguardia Historia y Vida, на тот момент немецкая армия уже имела ограниченные ресурсы для реализации такого масштабного уничтожения.

Посещал ли Гитлер Париж?

Еще летом 1940 года, после капитуляции Франции, Адольф Гитлер совершил свою первую и одновременно единственную поездку в Париж. Визит длился всего несколько часов, однако стал одним из самых известных эпизодов Второй мировой войны.

Как пишет History, во время визита его сопровождали архитектор Альберт Шпеер и скульптор Арно Брекер. Этот визит проходил рано утром, чтобы привлекать меньше внимания.

По словам украинской гидессы, Гитлер провел во французской столице на самом деле всего несколько часов.

23 июня 1940 года, после капитуляции Франции, Адольф Гитлер приехал в Париж на очень короткий визит. Он побывал возле Оперы Гарнье, Трокадеро, Дома Инвалидов и сделал знаменитое фото на фоне Эйфелевой башни,

– написала она.

Интересно, что такая остановка произвела на него наибольшее впечатление, ведь после посещения он якобы назвал этот момент "величайшим в своей жизни". Впрочем поездка Гитлера в столицу Франции все же имела символический характер, ведь после визита было приказано демонтировать несколько французских памятников, которые напоминали о поражении Германии в Первой мировой войне.

А еще фюрер мечтал превратить Берлин в город, который затмит французскую столицу своей архитектурой. Поэтому уже через 4 года после посещения Парижа он приказал разрушить его до основания.

Разве Париж не был прекрасным? Но Берлин должен быть намного красивее. Когда мы закончим в Берлине, Париж останется лишь тенью,

– говорил Гитлер архитектору Шпейеру.

Чего еще мы не знали об Адольфе Гитлере?

Во Второй мировой войне известны были не только громкие исторические факты. Немало было и мифов, особенно вокруг самой фигуры Адольфа Гитлера. Например, то, что он ненавидел красную помаду, а потому женщины сделали ее символом сопротивления нацизму.

Как отмечает контент-креатор и автор Substack Татьяна Гартен, до сих пор нет прямых доказательств того, что Гитлер "ненавидел" красную помаду. И в популярных материалов, которые рассказывают о такой прихоти фюрера, не указывается первоисточник.

Я не нашла никаких первичных или надежных вторичных источников, которые бы подтверждали личное мнение Гитлера о красной помаде,

– заявляет госпожа Татьяна.

В то же время нацистская идеология действительно продвигала образ естественной женщины без яркого макияжа. Но несмотря на это, косметика в Германии не была под полным запретом, в том числе и красная помада. Поэтому такой миф скорее был частью пропаганды союзников и частью более поздней символической интерпретации.