О том, как и когда в Киеве появились каштаны, рассказал украинский историк и глава Института национальной памяти Александр Алферов в своем видео на YouTube.

Когда в Киеве появились каштаны?

Как рассказал историк, легенда о том, что каштаны в столице якобы появились благодаря приезду российского императора Николая I, не соответствует действительности.

По распространенной версии, в 19 веке киевский губернатор Дмитрий Бибиков приказал высадить каштаны вместо тополей перед визитом царя. Деревья якобы специально привезли из Парижа, однако после недовольства Николая I их приказали выкопать. По легенде, киевляне ночью разобрали саженцы по своим дворам, и именно так каштаны распространились по городу.

Впрочем, историк отмечает, что каштаны росли в Киеве задолго до российской имперской эпохи. По его словам, эти деревья были популярными в Европе еще в 18 веке, а в украинской столице их высаживали уже в 1790-х годах.

Главным доказательством Алферов называет старейший каштан Киева, который растет на территории Китаевской пустыни. По одной из версий, дерево высадил митрополит Петр Могила еще в 1625 году. Возраст каштана оценивают в более чем 300 лет.

Самый старый каштан Киева / Фото Wikipedia

Историк подчеркнул, что существование этого дерева полностью опровергает миф о "царском происхождении" киевских каштанов.

Когда каштан стал символом Киева?

Как пишет "ТыКиев", официально каштан стал символом Киева в 1969 году, когда утвердили новый герб столицы, созданный художниками Флорианом Юрьевым и Борисом Довганем. Главным элементом герба были стилизованные листья каштана с пирамидальной "свечой" цветов.

Мы сделали каштан официальным символом Киева. А как иначе? Я дружил с Платоном Майбородой (автор музыки "Киевского вальса" – 24 Канал). Там были такие слова: "Снова цветут каштаны",

– рассказывал Флориан Юрьев в комментарии УП.

Герб Киева времен УССР / Фото Wikipedia

Однако в 1995 году Киев вернул досоветский герб с изображением архангела Михаила. В то же время Юрьев и Довгань предлагали обновить советскую версию герба с каштаном, однако эту идею не поддержали.

Сколько каштанов в Киеве?

Интересно, что каштан не является самым распространенным деревом в Киеве. По информации, которую обнародовал бывший руководитель "Киевзеленстроя" Алексей Король, на 2021 год больше всего на улицах столицы росло лип – почти 28%, а также кленов – 26%. Каштаны же занимали третье место с показателем 14,8%.

В "Киевзеленстрое" в комментарии УНН также сообщали, что на балансе предприятия находится примерно 25 тысяч каштанов. В то же время то, сколько еще деревьев не стоят на учете, остается неизвестным.

Для чего собирают каштаны?

Ранее мы рассказывали, что на улицах и в парках люди часто собирают каштаны, чтобы заработать на них деньги. Эти плоды принимают как вторсырье: за килограмм можно получить от 1 до 2 гривен, а в интернете их продают даже дороже.

После переработки каштаны используют в различных сферах, в частности в фармакологии и косметологии. Экстракты конского каштана добавляют в кремы и мази для улучшения состояния сосудов и лечения синяков и ушибов.

Также каштаны используют как питательный корм для скота и птицы, ведь они содержат белки, жиры, кальций и протеин. Часть собранных в Украине каштанов даже экспортируют в страны Европы.