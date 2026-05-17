О том, как создавали первый звуковой фильм в СССР, пишет WAS.

Что известно о фильме "Энтузиазм. Симфония Донбасса"?

2 апреля 1931 года вышел первый в СССР документальный звуковой фильм – "Энтузиазм. Симфония Донбасса". Ленту для студии "Украинкино" создал режиссер Давид Кауфман, известный под творческим псевдонимом Дзига Вертов.

Кауфман происходил из семьи состоятельного букиниста, однако после революционных событий 1917 года стал сторонником большевиков. Он работал над кинохроникой о жизни пролетариев и событиях Гражданской войны. Его экспериментальный фильм 1929 года "Человек с киноаппаратом" стал мировой классикой.

"Энтузиазм. Симфония Донбасса" / Постер к фильму

Фильм "Энтузиазм. Симфония Донбасса" вышел по случаю первой пятилетки, во время которой советская власть активно развивала угольную отрасль. Сам Вертов рассказывал, что использовал в ленте собственный метод "коммунистической расшифровки мира", который отвергает искусство и актерское мастерство.

Как рассказывает ВУФКУ, одним из самых известных поклонников ленты стал Чарли Чаплин. Он восторженно отзывался о работе Дзиги Вертова.

"Я никогда не мог представить, что эти индустриальные звуки можно организовать так, чтобы они казались прекрасными. Я считаю Энтузиазм одной из самых волнующих симфоний, которые я когда-либо слышал. Мистер Дзига Вертов – музыкант. Профессора должны учиться у него, а не спорить с ним", – говорил Чарли Чаплин.

Как записывали звуки для фильма "Энтузиазм. Симфония Донбасса"?

Как сообщает Dovzhenko Centre, работа над звуковым оформлением "Симфонии Донбасса" стартовала уже после первых съемок ленты весной 1930 года. Сначала Дзига Вертов записывал в ленинградской студии специально созданный "звукошумовой" марш, который должен был озвучить около 500 метров фильма.

Впоследствии режиссер отказался от идеи использовать только студийные эффекты и решил дополнить фильм реальными документальными звуками. В результате звуковую часть увеличили до тысячи метров, а запись синхронных шумов показала, что всю ленту можно сделать полностью звуковой.

В апреле 1930 года на Донбасс отправилась группа из четырех работников лаборатории Александра Шорина, чтобы записать аутентичные звуки для фильма. Они взяли с собой почти 70 килограммов техники, а звукооператор Николай Тимарцев впервые применил специальную передвижную модификацию звукозаписывающего аппарата "Микст".

Во время экспедиции команда зафиксировала звуки празднования Первого мая и Второго партийного съезда в Харькове, а также записи со сбора урожая и митинга с провозглашением соцсоревнования в Бирюково на Луганщине.

Анимационный фильм "Мавка. Лесная песня" стал самым кассовым украинским фильмом за время независимости. Лента собрала более 20 миллионов долларов в мировом прокате, вышла в 148 странах и была дублирована на 32 языках.

Проект стал первым украинским анимационным фильмом такого масштаба и получил значительный успех за рубежом. Во Франции мультфильм возглавил рейтинг премьер в первый день показов и вошел в топ-5 самых кассовых лент недели.

В Италии он стал пятым самым успешным анимационным релизом 2023 года, а в Португалии – одним из самых заметных независимых дебютов.