Почему светится оранжевый и зеленый индикаторы в строке состояния iPhone, объясняют в официальной службе поддержки Apple.

Что означают различные индикаторы на iPhone?

Многие пользователи видят эти индикаторы, но не догадываются, что iPhone фактически предупреждает их об активности камеры или микрофона в реальном времени. Недавно пользователь @andpzk в Threads опубликовал фото с примером, что это такое.



Зеленый и оранжевый индикатор в iPhone / Фото @andpzk (Threads)

Apple добавила эти индикаторы в iOS 14 как часть новых функций конфиденциальности. По сути, эта функция работает как современный аналог лампочки возле вебкамеры на ноутбуках. Особенно это важно из-за того, что некоторые приложения могут обращаться к этим функциям даже в фоновом режиме.

Заметьте! Индикаторы появились не как техническая деталь, а как ответ на проблему по доступу приложений к сенсорам. И раньше пользователи iPhone не имели простого способа это понять.

Зеленая точечка (Green Dot)

Она загорается тогда, когда какое-то приложение на вашем iPhone использует камеру (или камеру вместе с микрофоном). Ее можно видеть во время звонков по FaceTime или Viber, съемки сториз в Instagram, разблокировки через Face ID или когда вы просто открыли стандартное приложение "Камера".

Оранжевая точечка (Orange Dot)

Этот индикатор появляется тогда, когда какое-то приложение использует только микрофон, то есть записывает или слушает звук. Она преимущественно появляется во время записи голосовых сообщений в мессенджерах, телефонных разговоров, использования диктофона или когда есть обращение к Siri.

Если человек заметил точечку, но не понимает, почему она светится, то стоит свайпнуть экран сверху вниз и открыть "Центр управления". В самом верху экрана iPhone покажет, какое именно приложение недавно использовало или прямо сейчас использует камеру или микрофон.

А если индикатор загорается без очевидной причины, то лучше проверить разрешения приложений в настройках конфиденциальности.

Кстати, Android также использует похожие индикаторы, но они работают иначе – через системные разрешения производителей и версий ОС.

Как закрыть приложениям "нелегальный" доступ к камере и микрофону?

Впрочем, выявление того, какое именно приложение использует камеру или микрофон через "Центр управления", это лишь половина дела. Следующим логическим шагом для защиты приватности является полное ограничение доступа для тех программ, которым эти функции не нужны для работы, ведь вряд ли калькулятору или фоторедактору без функции съемки действительно необходим микрофон в фоновом режиме.

Согласно официальному руководству Apple по безопасности и конфиденциальности, пользователи имеют абсолютный контроль над тем, какие аппаратные функции смартфона доступны стороннему софту. Поэтому эксперты по кибербезопасности предлагают простой алгоритм проверки:

Перейдите в "Параметры" и найдите раздел "Приватность и безопасность", Выберите пункт "Микрофон" или "Камера" – после этого появится список всех приложений, которые хоть когда-то спрашивали разрешение на их использование, Выключите тумблеры напротив тех программ, которые считаете ненужными.

Кстати, если камере или микрофону снова понадобится доступ, то приложение просто пришлет повторный запрос на экране во время того, как вы будете его использовать.

Кроме того, можно обратить внимание на функцию App Tracking Transparency, то есть отслеживание приложениями. Оно запрещает собирать цифровые следы в интернете для таргетирования рекламы.

Как телевизионные значки на экране стали прототипом индикаторов в смартфоне?

Сегодня цветные индикаторы в смартфонах кажутся чем-то привычным, однако сама идея предупреждений на экране появилась значительно раньше. Если сейчас iPhone сообщает об использовании камеры или микрофона через зеленый и оранжевый индикаторы, то еще десятилетия назад телевидение использовало собственную систему обозначений для ориентации зрителей.

Это были возрастные маркировки, которые регулировали, какой контент можно смотреть детям, а какой предназначен только для взрослых. Отдельно появились и цветные предупреждения – зеленые, желтые и красные символы, которые сигнализировали уровень разрешенности контента.

Зеленый круг означал программу для общего просмотра, что не имела возрастных ограничений, а желтый треугольник свидетельствует о том, что фильм или сериал можно смотреть только вместе с родителями или под их присмотром. Зато красный квадрат обозначал программы, которые нельзя смотреть детям, только взрослым.

Все эти символы помогали зрителям быстро оценить программу, даже если канал был включен случайно, и стали своеобразным аналогом современных мобильных индикаторов приватности.