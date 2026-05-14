Как экранные отметки меняли вид и восприятие телевизионного эфира, рассказывается в архиве телевизионной графики BBC Logo Gallery.

Почему в углу телевизора начали показывать логотипы, LIVE и отметки "16+"?

Еще в 1950-х годах телекомпания BBC начала активно экспериментировать с экранными логотипами и заставками для того, чтобы зрители могли быстро узнавать канал. Кстати, первая попытка брендинга канала состоялась в 1953 году, когда появился логотип "крылья летучей мыши".



Первое лого BBC / Фото Джереми Роджерса

Но с развитием цветного телевидения и появлением десятков новых каналов лого на экране телевизора стало частью телевизионного брендинга. С тех пор возникли так называемые DOGs (Digital On-screen Graphics), то есть постоянные отметки, которые работали как "водяные знаки" телеканала. И особенно заметными эти отметки стали в 1990-х годах, когда кабельное телевидение переживало бум.

И через такой пик популярности вещатели искали способ, как можно запомниться зрителям даже во время случайного просмотра. Например канал MTV придумал анимированные логотипы, которые постоянно меняли цвет и двигались во время клипов. А вот канал вроде CNN популяризировал красные отметки LIVE.

Впрочем впоследствии аудитория начала жаловаться на слишком яркие логотипы в HD-эфире, что мешало при просмотре фильмов или сериалов. Поэтому в 2008 году BBC были даже вынуждены убрать логотипы во время отдельных программ, говорится на Techradar.

В то же время отдельную категорию в этой всей ситуации составляли возрастные маркировки. Это были "16+", "18+" или другие предупреждения о нежелательном для детей контенте.

Что означали цветные фигуры в углу экрана на украинском ТВ?

В Украине такие отметки официально регулировались государством. В частности, Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания еще в 2000 году принял решение "О защите прав несовершеннолетних телезрителей", которое обязывало вещателей маркировать программы в зависимости от возрастной категории аудитории.

Поэтому телерадиоорганизации обязали показывать фильмы с возрастными ограничениями только в определенное время. В частности, контент с пометкой "14" разрешалось транслировать с 18:00 до 6:00, "16" – с 21:00 до 6:00, а фильмы с маркировкой "18" и "Х21" – только с полуночи до 4 утра.

Также речь шла об отдельных цветных маркерах в правом нижнем углу экрана, которые означали следующее:

Зеленый круг;

Это означало, что программа для общего просмотра и не имеет возрастных ограничений.

Желтый треугольник;

Речь шла о том, что просматривать фильм/сериал/развлекательную программу дети могут только вместе с родителями или под их присмотром.

Красный квадрат;

Эта отметка означала, что программа рассчитана только на взрослых. Преимущественно трансляция таких передач разрешалась только в ночное время.

Такие символы можно было увидеть на таких каналах, как "1+1", "Интер" или "Новый канал". Кроме того, в верхнем углу экрана можно было проследить отметки LIVE, "Премьера", "Вживую" или специальные индикаторы спортивных трансляций. Это помогало зрителям мгновенно понять, что именно происходит на экране, если человек случайно переключил канал.

Интересно, что со временем телевизионная графика стала довольно важной, а крупные вещатели создавали целые команды дизайнеров для оформления эфира. Впоследствии экранная графика усложнилась еще больше: новостные строки, погодные баннеры, таймеры до начала шоу и тому подобное.

И части аудитории тогда это не нравилось, ведь происходило "засорение" экрана. Хотя сегодня зрители фактически не обращают внимание на экранные символы.

Как появление цветного телевидения повлияло на развитие экранных обозначений?

Появление экранных логотипов, LIVE-значков и возрастных маркировок было частью более широкой эволюции телевизионного эфира. И развитие экранных элементов связано с тем, как менялись технологии вещания и способ восприятия телевидения. Важным этапом в этой трансформации стал переход к цветному телевидению.

Одно из самых заметных событий этого перехода – эфир 14 апреля 1967, когда американский телеканал WMT-TV Channel 2 в Айове впервые в мире перешел с черно-белого на цветное вещание прямо во время выпуска новостей.

В издании PetaPixel говорилось о том, что эфир начался в обычном формате, а потом внезапно стал цветным. Это стало символическим моментом для индустрий.

Дело в том, что цветные изображения телевизора в то время оставались довольно дорогими. В 1950-х годах цветное телевидение только набирало обороты, а вот настоящий был как раз состоялся в 1960-х годах в США.

В 70-е годы прошлого века уже превышали по популярности черно-белые модели, хотя последние оставались в домах еще десятилетиями. И именно этот переход к цвету стал основой для нового этапа телевизионного дизайна, где экранные отметки играли заметную роль в восприятии контента.