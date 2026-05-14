Як екранні позначки змінювали вигляд та сприйняття телевізійного ефіру, розповідається в архіві телевізійної графіки BBC Logo Gallery.

Чому в кутку телевізора почали показувати логотипи, LIVE та позначки "16+"?

Ще у 1950-х роках телекомпанія BBC почала активно експериментувати з екранними логотипами та заставками для того, щоб глядачі могли швидко впізнавати канал. До речі, перша спроба брендингу каналу відбулася 1953 року, коли з'явився логотип "крила кажана".



Перше лого BBC / Фото Джеремі Роджерса

Але з розвитком кольорового телебачення та появою десятків нових каналів лого на екрані телевізора стало частиною телевізійного брендингу. З того часу виникли так звані DOGs (Digital On-screen Graphics), тобто постійні позначки, які працювали як "водяні знаки" телеканалу. І особливо помітними ці позначки стали у 1990-х роках, коли кабельне телебачення переживало бум.

І через такий пік популярності мовники шукали спосіб, як можна запам'ятатися глядачам навіть під час випадкового перегляду. Наприклад канал MTV придумав анімовані логотипи, які постійно змінювали колір та рухалися під час кліпів. А от канал на кшталт CNN популяризував червоні позначки LIVE.

Втім згодом аудиторія почала скаржитися на занадто яскраві логотипи у HD-ефірі, що заважало під час перегляду фільмів чи серіалів. А тому у 2008 році BBC були навіть змушені прибрати логотипи під час окремих програм, йдеться на Techradar.

Водночас окрему категорію в цій всій ситуації становили вікові маркування. Це були "16+", "18+" чи інші попередження про небажаний для дітей контент.

Що означали кольорові фігури в кутку екрана на українському ТБ?

В Україні такі позначки офіційно регулювалися державою. Зокрема, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення ще у 2000 році ухвалила рішення "Про захист прав неповнолітніх телеглядачів", яке зобов'язувало мовників маркувати програми залежно від вікової категорії аудиторії.

Відтак телерадіоорганізації зобов'язали показувати фільми з віковими обмеженнями лише у визначений час. Зокрема, контент із позначкою "14" дозволялося транслювати з 18:00 до 6:00, "16" – з 21:00 до 6:00, а фільми з маркуванням "18" і "Х21" – лише з опівночі до 4 ранку.

Також йшлося про окремі кольорові маркери у правому нижньому кутку екрана, які означали таке:

Зелене коло;

Це означало, що програма для загального перегляду і не має вікових обмежень.

Жовтий трикутник;

Йшлося про те, що переглядати фільм/серіал/розважальну програму діти можуть лише разом із батьками або під їхнім наглядом.

Червоний квадрат;

Ця позначка означала, що програма розрахована лише на дорослих. Переважно трансляція таких передач дозволялася лише в нічний час.

Такі символи можна було побачити на таких каналах, як "1+1", "Інтер" чи "Новий канал". Крім того, у верхньому кутку екрана можна було простежити позначки LIVE, "Прем'єра", "Наживо" або ж спеціальні індикатори спортивних трансляцій. Це допомагало глядачам миттєво зрозуміти, що саме відбувається на екрані, якщо людина випадково перемкнула канал.

Цікаво, що з часом телевізійна графіка стала доволі важливою, а великі мовники створювали цілі команди дизайнерів для оформлення ефіру. Згодом екранна графіка ускладнилася ще більше: новинні рядки, погодні банери, таймери до початку шоу тощо.

І частині аудиторії тоді це не подобалося, адже відбувалося "засмічення" екрана. Хоч на сьогодні глядачі фактично не звертають увагу на екранні символи.

Як поява кольорового телебачення вплинула на розвиток екранних позначок?

Поява екранних логотипів, LIVE-позначок і вікових маркувань була частиною ширшої еволюції телевізійного ефіру. І розвиток екранних елементів пов'язаний з тим, як змінювалися технології мовлення та спосіб сприйняття телебачення. Важливим етапом у цій трансформації став перехід до кольорового телебачення.

Одна із найпомітніших подій цього переходу – ефір 14 квітня 1967 року, коли американський телеканал WMT-TV Channel 2 в Айові вперше у світі перейшов із чорно-білого на кольорове мовлення прямо під час випуску новин.

У виданні PetaPixel йшлося про те, що ефір почався у звичайному форматі, а потім раптово став кольоровим. Це стало символічним моментом для індустрій.

Річ у тім, що кольорові зображення телевізора на той час залишалися доволі дорогими. У 1950-х роках кольорове телебачення лише набирало обертів, а от справжній був якраз відбувся у 1960-х роках у США.

У 70-ті роки минулого століття вже перевищували за популярністю чорно-білі моделі, хоча останні залишалися в домівках ще десятиліттями. І саме цей перехід до кольору став основою для нового етапу телевізійного дизайну, де екранні позначки відігравали помітну роль у сприйнятті контенту.