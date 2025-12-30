Повідомляє 24 Канал з посиланням на PetaPixel.

Як відбувався перехід до кольорового мовлення?

Ефір розпочався у звичному чорно-білому форматі. Ведучий новин Роберт "Боб" Брунер у студії спілкувався з менеджером станції Дагом Грантом і запитував, чого глядачам варто очікувати від переходу на кольорове телебачення.

На той момент кольорові телевізори вже існували, але залишалися розкішшю, доступною небагатьом американським родинам.

Попри це, Грант заявив, що зміни відчують навіть ті, хто дивиться чорно-білі телевізори. За його словами, нові кольорові камери мали забезпечити значно кращу монохромну картинку, ніж раніше.

І саме тоді, коли Брунер залишив співрозмовника та перейшов до окремого столу новин на іншому боці сцени, сталося те, чого ніхто не очікував. Чорно-біле зображення раптово стало кольоровим.

"Ну, спочатку я хотів би сказати таке: я відчуваю подвійну честь бути обраним першим, хто бере участь у нашій великій зміні", – звернувся до глядачів Брунер, який уже з'явився на екрані в кольорі.

Перший прямий ефір в кольорі: дивіться відео

Коли кольорові телевізори здобули популярність?

Як повдіомляє видання Grunge, коли NBC у США та BBC у Великій Британії почали виходити в ефір із кольоровими телепрограмами, ця подія викликала великий інтерес у глядачів. Втім, дозволити собі новинку могли далеко не всі.

Як зазначає ThoughtCo, у 1950-х роках продажі кольорових телевізорів залишалися вкрай низькими й почали помітно зростати лише в 1960-х у США. Лише в 1970-х кількість придбаних кольорових телевізорів уперше перевищила продажі чорно-білих, хоча деякі домогосподарства купували чорно-білі моделі навіть у 1980-х.

Реклама кольорового телевізора RCA Victor / Фото Wikipedia

Перший серійний кольоровий телевізор RCA CT-100, що з'явився у березні 1954 року, коштував близько 1000 доларів. Упродовж 1960-х ціни поступово знижувалися. Вже у 1967 році телевізор Magnavox продавався за 349,50 долара, а моделі 1965 року коштували від 100 доларів за портативні варіанти до 399,90 долара.

Проте, з огляду на тодішній рівень доходів американських сімей, за даними Міністерства торгівлі США, це все одно була значна сума. До того ж більшість родин уже мали чорно-білі телевізори, тож перехід на кольорове телебачення не був для них легким і швидким рішенням.

