Якщо у вас вдома припадає пилом старий телевізор — не поспішайте просто викидати його на смітник. Є екологічні, безпечні й навіть вигідні способи позбутися старої техніки. Куди її можна подіти, розповідає 24 Канал.

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Здати на перероблювання

Телевізори – це електроніка, яка містить пластик, скло, метал і інші компоненти. Тому викидати їх у звичайний сміттєвий контейнер заборонено.

Натомість таку техніку можна здати в пункти прийому електронного брухту. Їх можна знайти при міських підприємствах, через екологічні ініціативи та у мережах, що приймають побутову техніку на утилізацію.

Віддати на благодійність

Якщо телевізор ще працює, його можуть прийняти будинки для людей похилого віку, дитячі чи соціальні установи, благодійні фонди або просто люди, що не мають можливості придбати нову техніку. Оголошення можна розмістити в соцмережах, на спеціальних сайтах або в місцевих групах.

Продати або обміняти



Навіть застарілу техніку іноді купують – як донора на запчастини або для ретро-інтер’єрів. Спробуйте продати свій телевізор або обміняти в магазинах, які проводять акції "принеси стару техніку – отримай знижку".

Здати в ремонтну майстерню або на запчастини

Старі телевізори можуть містити деталі, що ще працюють: блоки живлення, роз’єми, кінескопи тощо. Їх часто шукають ремонтники техніки або майстри-аматори. Здати телевізор можна у сервісні центри, майстрам з ремонту побутової техніки, на форумах чи в тематичних спільнотах.

До речі, майже всі старі речі заслуговують на друге життя. Так, непотрібний глобус можна також перетворити на стильний декоративний елемент.