Как происходил переход к цветному вещанию?

Эфир начался в привычном черно-белом формате. Ведущий новостей Роберт "Боб" Брунер в студии общался с менеджером станции Дагом Грантом и спрашивал, чего зрителям стоит ожидать от перехода на цветное телевидение.

На тот момент цветные телевизоры уже существовали, но оставались роскошью, доступной немногим американским семьям.

Несмотря на это, Грант заявил, что изменения почувствуют даже те, кто смотрит черно-белые телевизоры. По его словам, новые цветные камеры должны были обеспечить значительно лучшую монохромную картинку, чем раньше.

И именно тогда, когда Брунер оставил собеседника и перешел к отдельному столу новостей на другой стороне сцены, произошло то, чего никто не ожидал. Черно-белое изображение внезапно стало цветным.

"Ну, сначала я хотел бы сказать следующее: я чувствую двойную честь быть избранным первым, кто участвует в нашей большой смене", – обратился к зрителям Брунер, который уже появился на экране в цвете.

Первый прямой эфир в цвете: смотрите видео

Когда цветные телевизоры обрели популярность?

Как сообщает издание Grunge, когда NBC в США и BBC в Великобритании начали выходить в эфир с цветными телепрограммами, это событие вызвало большой интерес у зрителей. Впрочем, позволить себе новинку могли далеко не все.

Как отмечает ThoughtCo, в 1950-х годах продажи цветных телевизоров оставались крайне низкими и начали заметно расти только в 1960-х в США. Только в 1970-х количество приобретенных цветных телевизоров впервые превысило продажи черно-белых, хотя некоторые домохозяйства покупали черно-белые модели даже в 1980-х.

Реклама цветного телевизора RCA Victor / Фото Wikipedia

Первый серийный цветной телевизор RCA CT-100, появившийся в марте 1954 года, стоил около 1000 долларов. В течение 1960-х цены постепенно снижались. Уже в 1967 году телевизор Magnavox продавался за 349,50 доллара, а модели 1965 года стоили от 100 долларов за портативные варианты до 399,90 доллара.

Однако, учитывая тогдашний уровень доходов американских семей, по данным Министерства торговли США, это все равно была значительная сумма. К тому же большинство семей уже имели черно-белые телевизоры, поэтому переход на цветное телевидение не был для них легким и быстрым решением.

