Платформа, с которой отправлялся поезд в Хогвартс имела специфический номер: 9 і 3/4. О том, почему он был именно таким, пишет 24 Канал со ссылкой на Ruby the Cat.

Почему платформа имела именно такой номер?

Пользователь в сети попытался объяснить, почему платформа имела номер именно 9 и 3/4. Он даже показал это иллюстративно.

Условное разделение платформы: смотрите пост

Этот пост появился из-за эт, что другой пользователь выразил непонимание, почему номер был именно таким, ведь якобы четко видно, что герои проходят четко посередине, однако это не так.

На самом деле история о Гарри Поттере имеет много нюансов, однако Джоан Роулинг, автор, продумала все до мелочей, поэтому там не было случайных решений. Именно так и с номером платформы: он имеет смысл и называется именно так потому, что герои проходят именно через третью четверть.

Какую фанатскую теорию о своей истории любит Джоан Роулинг?

"Мама" Гарри Поттера Джоан Роулинг часто комментирует различные реории о вселенной Гарри Поттера. Например, она решительно отвергла теорию о том, что якобы Албус Дамблдор – это Рон Уизли, который с помощью маховика времени вернулся в прошлое, чтобы помочь Гарри победить.

Однако теорию о том, что Дамблдор на самом деле является Смертью, Роулинг не только не отвергла, но и подтвердила, что это так. Именно эту теорию она назвала любимой.

