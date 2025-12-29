24 Канал со ссылкой на ютуб-канал CutShotUa расскажет вам историю, которая умилила миллионы фанатов "Ледникового периода". Речь идет о моменте, когда белка Скрет впервые за 20 лет наконец получила свой желудь. Оставайтесь вместе с нами, чтобы узнать, почему эта сцена стала настоящим прощанием целой студии с любимым персонажем.

действительно ли Скрет съел желудь после 20 лет поражений?

В 2021 году в сети появился короткий ролик, который быстро стал вирусным. В нем белка Скрет – герой "Ледникового периода" – спокойно садится и съедает свой желанный желудь. Без катастроф, землетрясений или конца света.

Это была первая и единственная сцена за всю историю франшизы, где Скрет наконец достигает своей цели.

В том же 2021 году компания Disney официально закрыла студию Blue Sky, которая создала "Ледниковый период". В свой последний рабочий день аниматоры выпустили этот ролик как прощальный жест – не только для фанатов, но и для себя.

Таким образом Скрет стал символом завершения эпохи: персонаж, который годами терпел поражения ради юмора, получил счастливый финал вместе со студией, что его создала.

Сцена с белкой Скрет, которую фанаты ждали почти 20 лет: смотрите видео

сколько фильмов "Ледникового периода" увидели свет?

Ресурс "Древний Галич" напомнил, в какой хронологии выходили фильмы культовой анимационной франшизы "Ледниковый период".

"Ледниковый период" (2002)

Первый фильм франшизы познакомил зрителей с Мэнни, Сидом, Диего и Скретом. Именно здесь желудь впервые стал отдельной сюжетной линией, повторяющейся в каждой части.

"Ледниковый период: Глобальное потепление" (2006)

Герои убегают от таяния ледников, а Скрет снова случайно запускает катастрофу из-за своей одержимости желудем.

"Ледниковый период 3: Рассвет динозавров" (2009)

Скрет впервые сталкивается с выбором между двумя желудями, но, как всегда, теряет все.

"Ледниковый период 4: Континентальный дрейф" (2012)

Желудь Скрета становится причиной разлома континентов, что подчеркивает его роль как случайного разрушителя мира.

"Ледниковый период 5: Столетняя катастрофа" (2016)

Последний фильм основной серии, в котором погоня Скрета снова едва не приводит к концу света.

Как одна сцена решила судьбу фильма “Матрица”

Подобные символические сцены случаются не только в анимации.

Ранее мы рассказывали о культовой сцене с Тринити в фильме "Матрица", которая фактически решила судьбу всей ленты.

В начале работы над "Матрицей" студия сомневалась в проекте и выделила средства только на тестовую вступительную сцену – ту самую, где Тринити замирает в воздухе перед ударом. Именно она убедила продюсеров, что фильм имеет уникальное будущее, после чего проект получил полное финансирование.

Как и в случае со Скретом, одна сцена без слов смогла сказать больше, чем длинные объяснения – и стала решающей для судьбы целого кинопроекта.