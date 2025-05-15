В том числе и для известных украинцев – поэтов, писателей, актеров и певцов. 24 Канал рассказывает о тех, для кого вышиванка была частью стиля.
Интересно Выдаются одинаковыми, но разница принципиальная: чем вышитая рубашка отличается от вышиванки
Иван Франко
Писатель Иван Франко – один из первых в Украине, кто использовал вышитые рубашки как повседневную одежду. До него такую одежду обычно выбирали только на праздники и особые события. Франко же сделал вышиванку частью повседневного стиля.
Иван Франко / Фото Дома Франко
Леся Украинка
Леся Украинка часто надевала традиционный костюм и украшения, например – силянки. Однако Леся Украинка не только носила вышиванки, но и собственноручно вышивала рубашки. Часто она вышивала рубашки как подарки друзьям.
Леся Украинка в национальном костюме / Архивное фото
Елена Пчилка
Очевидно, любовь к традиционной одежде Лесе Украинке передалась от матери Елены Пчилки. Она интересовалась традиционными орнаментами и даже посвятила этому несколько своих работ. Писательница также часто одевалась в национальный костюм, в частности в вышиванку.
Елена Пчилка / Фото УИНП
Соломия Крушельницкая
Соломия Крушельницкая – всемирно известная украинская оперная певица, которая долгое время жила в Италии. Однако даже там она одевалась в украинский национальный костюм. Родные присылали ей вышитые рубашки, которыми она красовалась в Италии.
Соломия Крушельницкая / Архивное фото
Василий Стус
Также часто надевал вышиванку диссидент и поэт Василий Стус. Особенно в студенческие годы. С этого времени сохранилось немало снимков.
Василий Стус / Архивное фото
Это лишь несколько имен. Вышиванка – это не только о культурном коде, но и о стиле и изысканности. И все больше украинцев одевают национальную одежду. И не только на День вышиванки.