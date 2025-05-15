Разным регионам присущи разные вышиванки. 24 Канал подробнее рассказывает о них.

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Полесье

На севере Украины вышиванки в основном выполнены в темных цветах – черном, бордовом, синем. Часто используют геометрические орнаменты, а техника "занизирование" создает сдержанный, но глубокий образ.



Вышиванка Полесья / Скриншот из видео

Подолье

Этот регион славится яркими цветами и растительными мотивами. Здесь часто можно увидеть красно-черную или красно-синюю вышивку с цветами, веточками, стилизованными деревьями.

Галичина (в частности, Львовщина и Ивано-Франковская область)

Галицкие вышиванки отличаются мелкой, филигранной вышивкой крестиком. Часто используются красные, черные и желтые цвета, а орнаменты имеют сакральный подтекст.



Вышиванка Львовщины / Фото из соцсетей

Буковина и Покутье

Вышиванки этих регионов – настоящее кружево из бисера, гладью и крестиком. Традиционные цвета – бордовый, зеленый, черный. Часто присутствует мелкий орнамент, размещен очень плотно.

Закарпатье

Здешние рубашки яркие и насыщенные, с большим количеством цветов. Характерны цветные ленты, крестиковые и гладьевые техники, а также изображения цветов и птиц.

Надднепрянщина

Классические украинские вышиванки – белая рубашка с красной и черной вышивкой. Орнаменты в основном геометрические: ромбы, ломаные линии, кресты.



Полтавская вышиванка / Фото Общественного

Слобожанщина

Здесь преобладает белая вышивка по белому полотну или нежные пастельные оттенки. Это наиболее “изысканные” вышиванки – изящные и сдержанные, часто с кружевом.

Юг Украины (Одесская, Херсонская, Николаевская область)

Этот регион вобрал черты разных культур. Здесь можно увидеть как классические украинские мотивы, так и болгарские, гагаузские, греческие вкрапления. Вышивка – преимущественно цветная, с большим количеством цветочных мотивов.

Историк Александр Алферов рассказал, что Украина в прошлом могла иметь другое название, которое использовалось в литературе и на картах. Это название происходит от идентификации русской шляхты с сарматским племенем Роксолан, но со временем оно уступило народному названию "Украина".