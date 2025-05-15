Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео украинского историка Александра Алферова в YouTube.

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Какое название могла иметь Украина

Сегодня трудно представить наше государство с другим названием, чем "Украина". Но в разные периоды истории для обозначения наших земель употреблялись другие названия, некоторые из которых имели шанс закрепиться официально.

Вы знаете, что наша страна могла называться не Украиной, а Роксоланией? Наше средневековое украинское государство называлось Русь. Греки называли нас Росс или Россяс, а в Западной Европе это название латинизировали в Рутению,

– отмечает Алферов.

Роксолания на карте / Карта "Cimmeria quae postea Scythia Europaea seu Parua Scythia"

В середине XVI века значительное влияние на украинскую шляхту оказал Станислав Ориховский, который выдвинул идею о сарматском происхождении как польской, так и русской шляхты. При этом русины отождествляли себя не со всеми сарматами в целом, а с конкретным племенем – Роксоланами.

Шляхтичи-русины идентифицировали себя сарматским племенем Роксоланов. А поляки – просто сарматами. С того времени в интеллектуальных кругах нередко можно встретить название нашего государства как Роксолания,

– рассказал историк.

Наибольшую популярность это название приобрело среди образованных слоев общества, в частности в среде Киево-Могилянской академии. "Роксолания" активно использовалась в литературных произведениях, на картах и в университетских кругах.

Алферов отметил, что с течением времени она не смогла конкурировать с народным названием и уже в конце XVIII века "Роксолания" постепенно исчезает из употребления, уступая более привычному и понятному названию – "Украина", которое и закрепляется окончательно.

К слову, старейший город в Украине – Белгород-Днестровский. Он появился почти на тысячу лет раньше Киева.