Сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение сообщества Violity в Instagram.

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Почему на старых фото флаг Украины выглядит желто-синим

В 1992 году Верховная Рада Украины приняла постановление "О Государственном флаге Украины". Согласно этому документу, флаг состоит из двух одинаковых по ширине горизонтальных полос: верхней – синего цвета и нижней – желтого.

Впрочем, на черно-белых фотографиях и кинохрониках начала XX века верхняя часть украинского флага выглядит светлее нижней. Этим фактом нередко пользуются сторонники "перевернутого" флага, чтобы обосновать свою версию.

Присяга Директории в Каменце-Подольском, 14 октября 1919 года / Фото "Исторической правды"

Однако искажение цветов синего и желтого на старых фотографиях объясняется особенностями бромосеребряной желатиновой эмульсии, которая использовалась в то время. Этот фотоматериал имел низкую чувствительность к спектрам, которые были выше синего и голубого.

В результате при съемке предметов желтого, оранжевого или красного цветов свет, что от них отражался, почти не действовал на фотоматериал. Такие участки на негативе выглядели светлыми, а после печати – темными. В то же время синие и голубые тона наоборот получались светлыми. Очень хорошо эту передачу цветов можно заметить на флаге Швеции.

Как изменилась передача цветов / Фото из открытых источников и Unsplash

Только начиная с 1930-х годов панхроматические сорта негативных пленок постепенно вытеснили устаревшие материалы, обеспечив равномерную спектральную чувствительность ко всему видимому спектру.

Однако большинство фотографий времен украинской революции 1917 – 1921 годов были сделаны именно на старых несенсибилизированных фотоматериалах. Поэтому флаг на них часто выглядит так, будто цвета на нем размещены в обратном порядке.

К слову, историк Александр Алферов отмечает, что несколько неправильно считать 24 августа 1991 года началом независимости Украины. По его словам, провозглашение независимости нашего государства произошло значительно раньше.