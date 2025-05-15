Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео українського історика Олександра Алфьорова в YouTube.

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Яку назву могла мати Україна

Сьогодні важко уявити нашу державу з іншою назвою, ніж "Україна". Але в різні періоди історії для означення наших земель вживалися інші назви, деякі з яких мали шанс закріпитися офіційно.

Ви знаєте, що наша країна могла називатися не Україною, а Роксоланією? Наша середньовічна українська держава мала назву Русь. Греки називали нас Росс або Россяс, а в Західній Європі цю назву латинізували в Рутенію,

– зазначає Алфьоров.

Роксоланія на карті / Мапа "Cimmeria quae postea Scythia Europaea seu Parua Scythia"

У середині XVI століття значний вплив на українську шляхту справив Станіслав Оріховський, який висунув ідею про сарматське походження як польської, так і руської шляхти. При цьому русини ототожнювали себе не з усіма сарматами загалом, а з конкретним племенем – Роксоланами.

Шляхтичі-русини ідентифікували себе сарматським племенем Роксоланів. А поляки – просто сарматами. Від того часу в інтелектуальних колах нерідко можна зустріти назву нашої держави як Роксоланія,

– розповів історик.

Найбільшої популярності ця назва набула серед освічених верств суспільства, зокрема в середовищі Києво-Могилянської академії. "Роксоланія" активно використовувалася в літературних творах, на картах і в університетських колах.

Алфьоров зазначив, що з плином часу вона не змогла конкурувати з народною назвою й уже наприкінці XVIII століття "Роксоланія" поступово зникає з ужитку, поступаючись більш звичній та зрозумілій назві – "Україна", яка й закріплюється остаточно.

До слова, найстаріше місто в Україні – Білгород-Дністровський. Воно з'явилося майже на тисячу років раніше Києва.