Повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію історика Олександра Алфьорова у YouTube.

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Яке місто є найстарішим в Україні

За словами історика, саме Білгород-Дністровський вважається найстарішим містом України. Його історія налічує понад 2 500 років. Місто розташоване на правому березі Дністровського лиману й було засноване грецькими колоністами ще у 6 столітті до нашої ери.

Це місто заснували у 6 столітті до нашої ери під назвою Офіуса. Потім вони змінили назву і місто стало називатися Тіра,

– зазначає Алфьоров.

Білгород-Дністровський / Фото Wikipedia

У різні історичні періоди місто перебувало під владою численних держав, серед яких Київська Русь, Болгарське царство, Угорське королівство, Золота Орда, Молдовське князівство та Османська імперія.

"В часи Київської Русі воно мало назву Білград (Білгород). Потім змінили назву на Аспрокастру. Потім, зрештою, теж були зміни назв, наприклад, як Мальвокастро, Монкастро або Маврокастро", – розповів історик.

Він додав, що у 13 – 14 століттях місто було відоме під назвою Аккерман.

"Зрештою, ми його знаємо під назвою Аккерман, під якою вона входила до української держави у 1918 році. Зрештою, це місто отримало назву, яку ми сьогодні знаємо Білгород-Дністровський. У 1999 році це місто відзначало свій ювілей – 2 500 років. І всесвітня організація UNESCO визнала, що це місто є одним із найстаріших у світі", – резюмував Алфьоров.

До слова, найзаможнішою людиною в історії України був Костянтин-Василь Острозький. Щорічно він заробляв понад 50 тонн золота, а у його володінні було понад 80 міст, десятки замків і тисячі сіл.